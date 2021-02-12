Globozoospermi Nedir?

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç “Globozoospremi Nedir?” bizler için anlatıyor.

Normal bir sperm üç farklı ana bölümden oluşmuştur. Bu bölümler arasında sperm başı, orta kısmı, kuyruk olarak ayrılabilir. Spermin başı genetik kısmı içerir. Orta kısım sperm hareketliliğini sağlar, son kısım ise kuyruk kısmı ise spermin normal hareketini sağlamaktadır. Globozoospermi ise spermlerin anormal yapıda kromozoma sahip olması ile çoğunlukla yuvarlak başlı spermlerin varlığı le karakterize, infertiliteye neden olan bir sperm bozukluğudur. Tüp bebek gerekliliğinde bir maddedir.

Neredeyse istatistik olarak erkeklerin binde birinde görülmesi muhtemel bir rahatsızlık olan globozoospermi kadın yumurtasının döllenmesini neredeyse tamamen engel oluyor.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç’a kulak veriyoruz;

Globozoospermi hastalarda neredeyse akrozom bölümü hiçbir şekilde bulunmuyor. Akrozom ise spermlerin öncelikle yumurtanın kabuğuna yapışmasını sağlarak arkasından içerisine girmesine de yardımcı olmaktadır. Dolayısı ile doğal yollardan çocuk sahibi olmak neredeyse imkansız hale geliyor. Ancak mikroenjeksiyon yöntemi ile tüp bebek tedavisinde gebelik elde edilmesi muhtemel olabiliyor. Globozoospermi hastalarda tıbbi destek zorunludur.

Hastanın anlayabileceği herhangi bir belirtisi bulunmamaktadır. Ancak tahlillerde sperm şeklinin incelenmesinden sonra buna rastlayabiliyor. Ankara Tüp bebek uzmanına danışmadan ve test yaptırmadan bunun varlığından haberdar olmak ne yazık ki mümkün olmuyor.

Henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı spermde oluşan bir anomaliden meydana geliyor.

Tüp bebek tedavilerinde de başarı oranlarını bir miktar düşürüyor. Zira mikroenjeksiyon ile spermler yumurtanın içine enjekte edilsede kromozom yoksunluğundan kaynaklı döllenmenin başlamasında zorlanabilirler. Strandart tüp bebek tedavisinde maalesef şansı azaltan bir etken olarak nitelendirebilir.

Son teknoloji ile mikroenjeksiyon ile döllenmeyi daha kolay gerçekleşmesi için seçilme imkanın sağlayarak daha mümkün bir hale getirdi.

Ancak eğer korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bebek shaibi olamıyor iseniz gebelik elde edemiyor iseniz lütfen tüp bebek uzmanına başvurmakta gecikmeyiniz. Tüp bebek tedavisi oldukça yaygınlaşmış olup hiç bilmediğiniz belirti vermeyen bir probleminizde söz konusu olabilir.

Histerektomi, myomektomi, sarkma problemleri, tüplerdeki tıkanıklar ve darlıklar, tüplerdeki yapışıklıklar, yumurtalık kistleri, yumurtalık yapışıklıkları, endometriosis, idrar kaçırmalar gibi problemler yaşıyor, çözüm arıyorsanız robotik cerrahi hakkında bilgi edinmelisiniz;

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