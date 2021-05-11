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11 Mayıs 2021 Salı 03:59

Göz kapağı estetiği ne zaman yapılır

Göz kapağı estetiği ne zaman yapılır
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Göz kapağı yaşlanmaya bağlı olarak deforme olan bir alandır. Zamanla yaşlanan ciltte oluşan sarkmalar ve gevşeklikler göz kapaklarının da sarkmasına ve kırışmasına neden olur. Bu görüntü makyaj vb. hilelerle düzeltilemeyen bir kusurdur. Bunun için göz kapağı estetiği yapılmalıdır.

Göz kapağı ameliyatı daha çok 35 yaş üstü kişilerde uygulanıyor. Çünkü göz kapaklarında karşımıza çıkan yaşlanma belirtileri 35 yaş itibari ile kendini göstermeye başlıyor. Bakımlara ve yapısal duruma göre farklılıklar olsa da genellikle göz kapağı estetiğine 35 yaş itibari ile ihtiyaç duyuluyor.

Eğer medikal olarak ya da estetik olarak göz kapağı ameliyatına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız Doç. Dr. Sevgi Kurt ile iletişime geçebilirsiniz. Online bir randevu alabilirsiniz. Ve ön muayene ile birlikte göz kapaklarınızın daha diri ve dinç olması için ne tür işlemler yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Göz kapağı estetik ameliyatlarının etkisi ne kadar sürer

Göz kapağı operasyonları ile yaşlanmış, kırışmış ve sarkmış olan göz kapaklarınızı daha dinç ve estetik bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Ancak bu yöntem ile bugüne kadar olan deformasyonların önüne geçtiğinizi bilmelisiniz. Göz kapağı operasyonları bugüne kadar olan deformasyonların düzetilmesini sağlayacaktır. Devam eden yaşlanmayı durdurma gibi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla 7-8 sene gibi bir süre sonunda göz kapaklarınızda tekrar bir sarkma ya da kırışma söz konusu olacaktır.

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