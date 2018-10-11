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11 Ekim 2018 Perşembe 11:46

Göz kapağı sarkmalarına estetik çözüm: "Blefaroplasti"

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yaşlanmayla birlikte sarkan göz kapağındaki fazla deri, kas ve yağ dokusunun blefaroplasti operasyonuyla alındığını ve hem estetik anlamda hem de görmede önemli bir kazanım sağlandığını söyledi.Zaman içinde yaşlanmaya...

Göz kapağı sarkmalarına estetik çözüm: 'Blefaroplasti'
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Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yaşlanmayla birlikte sarkan göz kapağındaki fazla deri, kas ve yağ dokusunun blefaroplasti operasyonuyla alındığını ve hem estetik anlamda hem de görmede önemli bir kazanım sağlandığını söyledi.

Zaman içinde yaşlanmaya bağlı olarak gevşeyen cilt ve kas dokusunun görme kaybına neden olduğunu belirten Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yağ dokusunun üst ve alt kapaklarda şişkinliğe yol açtığını ve aynı zamanda göz altı torbaları da oluşturduğunu söyledi. Geribeyoğlu, "Bu durum istenmeyen bir görüntüye ve görme alanı daralmasına neden oluyor. Gözlerde ağırlık ve yorgunluk hissi ortaya çıkıyor. Kontakt lens ve gözlük kullanımı zorlaşıyor. Göz kapağı ameliyatı sayesinde sarkmış olan dokuyu alıyor ve hem estetik hem de fonksiyonel bir uygulamayla göz kapağını düzeltiyoruz" dedi.

Ameliyat hakkında da bilgi veren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Öncelikle herkesin göz yapısı farklı olduğu için kişiye özel bir planlama yapıyoruz. Cerrahi operasyon lokal anesteziyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Ameliyat sonrasında bir hafta içinde hızlı bir iyileşme görülüyor. Hafif şişme ve morluklar yaşanabiliyor. 3 günlük bir dinlenmenin ardından, hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Blefaroplasti, başarısı yüksek bir ameliyat ve yıllar sonra ihtiyaç duyulursa tekrarlanabilir" diye konuştu.

Göz kapağı sarkmalarının yapısal özelliklere bağlı olarak gençlerde de görülebildiğini de hatırlatan Geribeyoğlu, blefaroplastinin mutlaka bu konuda deneyimli uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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