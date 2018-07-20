Güneş keyfinize gölge düşürmesin

Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, güneşin yaydığı ultraviyole (UV) ışınlarının zaman içerisinde cilt kanseri, bağışıklığın baskılanması, DNA hasarı ve lekelenme gibi problemlere yol açtığını söyledi.

Dr. Kükürt, güneşin zararlı etkilerinin çocukluk döneminde başladığını, yıllar geçtikçe bu etkilerin artarak çoğaldığını, güneş ışınlarının cilt üzerinde meydana getirdiği hasarın ciddiye alınması gerektiğini belirterek korunma yöntemlerini anlattı.

Güneşin yaydığı ultraviyole (UV) ışınlarının zaman içerisinde başta cilt kanseri, bağışıklığın baskılanması, DNA hasarı ve lekelenme olmak üzere, kırışıklık, kuruluk, kılcal damarların belirginleşmesi, erken yaşlanma, güneş yanığı gibi sorunlara sebep olabildiğini anlatan Dr. Nalan Kükürt, “Güneşin birçok yararı olduğunu biliyoruz. Ancak zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka tedbir alınması gerekir. Çünkü UV ışınlarının cilt üzerinde kısa ve uzun vadeli olarak ayırabileceğimiz birtakım etkileri vardır. Bunların önüne geçmek için alınması gereken tedbirler ihmal edilmemelidir” diye konuştu.

Dr. Kükürt, güneşten korunmanın püf noktalarına da değinerek, güneş ışınlarının en şiddetli olduğu öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya özen gösterilmesine dikkat çekti. Eğer dışarı çıkılacaksa da gölge yerlerde olmaya gayret gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Kükürt, “Şemsiye ve şapka kullanmaya, açık renk pamuklu giysiler giyilmeli. Güneşten koruyan ürünleri bilinçli şekilde kullanmaya çalışılmalı. Yüz, omuz, ense ve boyun gibi güneş ışınlarından daha yoğun etkilenen bölgelerinizi koruyucu ürünler kullanılarak sürekli korumaya gayret edin. Satın alacağınız koruyucu ürünlerin faktörünü belirlerken cilt tipi göz önünde bulundurulmalı, gerekirse uzman bir hekime danışılmalıdır” dedi.

Güneş yanıkları can yakıyor

Güneş yanıklarının da dikkate alınması gereken durumlar olduğunu belirten Dr. Nalan Kükürt, “Bu tarz yanıklar UV ışınlarının etkisiyle ciltte ikinci dereceye kadar olabilen bir yanık şeklidir. Güneş yanığı, hafif kızarıklık ve cilde dokununca ortaya çıkan acı hissi şeklinde kendini hissettirebilir. Diğer yandan güneş yanığı ikinci derece yanık seviyesine ulaştığında cildin üst kısmı kabarır ve su toplar. Bu durumda ciddi bir acı hissi duyulur ve ciltte birtakım deformasyonlar oluşabilir” diye konuştu.

Dr. Kükürt, ideal bir güneş koruyucuda olması gereken özellikleri şöyle sıraladı:

"Güneşten koruyan ürünler yüksek miktarda güneş ışınlarını süzen UV-A ve UV-B filtreleri içermeli. Cilt tarafından yüksek oranda emilebilmeli. Cildi nemlendirmeli. Suya, denize, terlemeye, buharlaşmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklı olmalı. Etki süresi uzun, kullanımı kolay olmalı. Alerjik olmamalı