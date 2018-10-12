Hamilelere burun tıkanıklığı için ’tuzlu su’ önerisi

Soğuk algınlığı veya grip olan hamilelerin istirahat etmesi ve bol sıvı tüketmesi gerektiğini belirten uzmanlar, burun tıkanıklığı için ise tuzlu su ya da okyanus suyu kullanılmasını önerdi.

Soğuk algınlığı veya grip olan hamilelerin istirahat etmesi ve bol sıvı tüketmesi gerektiğini belirten uzmanlar, burun tıkanıklığı için ise tuzlu su ya da okyanus suyu kullanılmasını önerdi.

Hamilelik sürecinin oldukça hassas bir dönem olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Çelen, "Özellikle çok soğuk olan kış aylarında anne adaylarının daha bir dikkatli olması gerekiyor. Bu zamanlarda soğuktan sakınmak, sağlıklı bir hamilelik açısından büyük önem taşıyor. Bebeği olumsuz yönde etkileyecek durumlardan korumak ve düşen vücut direncini güçlendirmek için beslenmeden hijyene, giyimden ilaç kullanıma kadar birçok konuya özen göstermek gerekiyor" dedi.

Kış aylarında yeşil yapraklı sebzeler tüketmenin önemli olduğunu belirten Op. Dr. Bahar Çelen, "Dengeli beslenme metabolizmayı güçlendirmek açısından çok önemli. Bu sebeple gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda alınmalı. Besinlerden gerekli karbonhidrat, yağ, vitamin, protein ve minerallerin sağlanması gerekiyor. Hamileliği kış aylarına denk gelen anne adayları şanslı da sayılabilir. Çünkü pırasa, ıspanak, kereviz, lahana ve karnabahar gibi demir zengini yeşil yapraklı, lifli sebzeleri döneminde tüketmeleri mümkün" diye konuştu.

A ve C vitaminleri kullanarak bağışıklık sistemini güçlendirmenin faydalı olacağını ifade eden, Op. Dr. Çelen, "Yeterli olan vitamin miktarını turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, yeşil biber, karnabahar, yeşillikler gibi sebze ve meyvelerden sağlanabilir. C vitamini ile alınan demirin bağırsaklardan emilimi daha kolay ve fazla olduğundan posalı meyve ve sebzeleri tüketmekte fayda var. Bağırsak hareketlerini arttırdığından taze sıkılmış meyve suları da tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

Burun tıkanıklığı için tuzlu suyu öneren Çelen, "Her insan gibi anne adayları da soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak için kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre kalmamalı. Eller de sık sık yıkanmalı. Hastalık bulaştığında ise hamilelerin istirahat etmesi ve bol sıvı tüketmesi gerekiyor. Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu kullanın. Ama öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar varsa en kısa zamanda doktorunuza başvurun" dedi.

Soğuk havalarda giyime özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Çelen, "Kışın soğuk havadan korunmak için yünlü ve pamuklu, hava alan, yumuşak kıyafetler tercih edin. Kat kat giyinerek aşırı terlemeyi önleyin" diye uyardı.