Hasta Yatağı Nedir?

Hasta yatağı; hastanın, tedavisi süresince yatması gereken ya da felç, kronik hastalık durumlarında kullandığı üründür. Özellikle bakıcı yardımı alan hastaların; bakımlarının daha kolay bir hale gelebilmesi adına mutlaka hasta karyolası kullanması gerekmektedir. Hasta yatağı; hastanın bedenine hareketlilik imkanı sunmaktadır. Hasta karyolası; bakım evlerinde ve hastanelerde kullanmaya uygun bir şekilde üretilmiştir ve üretimi özel bir şekilde yapıldığı için hasta yatağı denmektedir. Hasta yatakları alınabileceği gibi hasta yatağı kiralamak da mümkündür.

Hasta Yatağı Özellikleri Nelerdir?

Hasta yataklarını diğer yataklardan ayıran bazı özellikler vardır.

Hasta yataklarının özel bir başlık tasarımları vardır,

Hastanın düşmemesi adına özel tasarlanan korkuluk sistemine sahiptirler,

Yatağın kolay hareket etmesi gerektiği için tekerlekli bir sistemi vardır,

Yataklar ortopediktir,

Yatak bölgesi hareketli bir sistemdir ve genelde bu sistemi kontrol eden bir kumanda vardır.

Hasta Yatağı Çeşitleri Nelerdir?

Hastaneler genel olarak hastaya daha konforlu bir tedavi imkanı sunabilmek adına; hareketli olan hasta yataklarını kullanırlar. Ev ortamında hasta bakan kişiler için normal yataklar uygun değildir. Normal yataklar; iyileşme süresini uzatabilir ve bakan kişinin çok fazla zorlanmasına neden olur. Her hastanın durumuna özel olarak üretilen farklı modellerde hasta yatakları mevcuttur.

Kumandalı Hasta Yatağının Özellikleri Nelerdir?

Yatağın kolay bir şekilde kontrol edilmesi mümkündür.

Hastanın efor sarf etmesine gerek yoktur.

Bütün hareketli sistem bir kumanda yardımı ile kontrol altındadır.

Felçli Hasta Yatağı Özellikleri Nelerdir?

Genel olarak bu tarz üretimlerin içerisinde tuvalet yer alır.

Yatak başlığı oynayabilir bir özelliktedir.

Yatağın bacak kısmı kaldırılıp indirilebilen bir mekanizmaya sahiptir.

Hasta yatak üzerinde oturur bir hale gelebilmektedir.

Yatağın oynar kısımlarının kontrolü kumanda ile sağlanabilmektedir.

Motorlu Hasta Yatağı Özellikleri Nelerdir?

Tek motorlu olabilir.

Çift motorlu olabilir.

Üç motorlu olabilir.

Dört motorlu olabilir.

Yatak altında bir motor aksamı bulunmaktadır.

Motor kumanda ile kontrol edilebilmektedir.

Fiziksel olarak az hareket eden ya da felç olan hastalar için idealdir.

Katlanabilir Hasta Yatağı Özellikleri Nelerdir?

Özel tasarımlardır.

Katlanabilen bir yatak olmasına rağmen kumanda ile hastaya uygun şekilde kontrol edilmesi mümkündür.

Hastanelerde en sık kullanılan modellerden birisidir.

Evde hasta bakanlar için uygun modeller arasında yer almaktadır.

Havalı Hasta Yatağı Özellikleri Nelerdir?

Pratik bir yatak tipidir.

Pompa yardımıyla şişirilir.

Şiştikten sonra hasta yatağı olarak kullanılabilir.

Hasta Karyolası Almak

Hastanızın kalıcı hastalıkları olması halinde hasta karyolası almak yerine hasta karyolası kiralamak çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır.

Hasta Yatağı Kiralamak

Hasta yatağı kiralamak yurt dışında oldukça aktif bir işlemdir. Son dönemde de Türkiye genelinde bu işlemin arttığını görmekteyiz. Hastanız kısa süreli olarak yatarak tedavi edilecekse; hem bakan kişinin hem de hastanın sağlığı için hasta yatağı kiralamak avantajlı bir yöntem olacaktır.

Hasta Karyolası Kiralama İşlemi Nasıl Yapılır?

Hasta için uygun yatak seçilir.

Genel olarak aynı ilden yatak kiralamanız halinde gün içinde yatağın kurulumunun yapılması mümkündür.

Kurulum firma politikalarına göre ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Hasta Yatağı Masrafları Devlet Tarafından Karşılanır Mı?

Hasta yatağı masraflarının devlet tarafından karşılanması için;

Teşhis koyulan hastaneden rapor alınması,

Reçete örneklerinin çıkarılması,

Yetkili SGK kurumuna iletilmesi gerekmektedir.

Bu sayede SGK tarafından hasta yatağı ihtiyacının karşılanması mümkündür. Dikkat etmeniz gereken konu ise raporların mutlaka devlet hastanesinde hazırlanmış olmasıdır. Bu işlemler öncesinde yatak almanız halinde devlet yatağın ücretini karşılamayacaktır.

Hasta yatağını devlet tarafından temin edene kadar ya da hastanız için kısa süreli olarak www.marmaramedikal.com sitesindeki hasta yatağı kiralama imkanlarından yararlanabilirsiniz.

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