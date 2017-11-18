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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:00

Hastanede ’dünyaya gözlerini erken açan çocuklar’ için etkinlik

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Prematüre Çocuklar Günü nedeni ile çocuklar için bir etkinlik düzenledi.Etkiliğe Promatüre çocuklar ve ailelerinin yanı sıra gözlerini dünyaya...

Hastanede 'dünyaya gözlerini erken açan çocuklar' için etkinlik
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Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Prematüre Çocuklar Günü nedeni ile çocuklar için bir etkinlik düzenledi.

Etkiliğe Promatüre çocuklar ve ailelerinin yanı sıra gözlerini dünyaya açtıkları ilk andan itibaren yanlarında olan hastane personeli katıldı.

Bebeklerin fotoğraflarının olduğu slayt gösterimi ve pasta kesimin ardından açıklamalarda bulunan Neonatoloji Uzmanı Dr. Esin Yalınbaş, Türkiye’de prematüre doğum oranının her 10 çocuktan 1’in de görüldüğünü söyledi.

Dr. Yalınbaş, " Bizim yeni doğan ünitesi 3. basamak 24 yataklı bir yeni doğum ünitesi ve 5 yıldır hastane bünyesinde hizmet veriyoruz. Türkiye’de prematüre doğum oranı her on çocuktan 1’inde görülüyor, bu Kütahya’da da aynı. Bu bebeklerin deneyimli doktor ve hemşirelerin gözetimi altında yapılması lazım. Bizimde çok çeşitli tedavi teknikleri uygulanmaktadır." diye konuştu.

Anne ve babalar ise, kendilerini özel hissettiklerini ve zorlu küvez sürecinin ardından çocuklarına kavuştuklarını söylediler. (HCA-EFE)

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