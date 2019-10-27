Havalı hasta yatağı kiralama, günümüzde yatmak zorunda olan hastalar için tasarlanmış yataklardır. Bu yataklar motorla çalışan yatak sistemidir. Havalı hasta yatağı kiralama yapmadan önce hastanın durumu ve fiziksel yapısını doğru bilmek ve kiralamak gerekmektedir. Hastanızda yatak yarası oluşmuş ise, havalı Hasta Yatağı Kiralama işlemi yapmadan önce yaraların kaçıncı seviye yaralar olduğu hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Havalı yataklar, yatak yaralarına göre çeşitleri bulunmaktadır. Havalı yatakları da diğer hasta yatakları gibi kiralana bilirler. Hastanın ne kadar yatacağı belli değildir, ancak havalı hasta yatağı kiralama, aylık kira biçiminde ödeme koşulları bulunan yataklardır.

Havalı Yatak Çeşitleri

Havalı hasta yatakları üç çeşittir. Bunlar boru tipi havalı yataklar, pozisyon veren havalı yatak, bir de baklava tipi havalı yataklardır.

Boru Tipi Havalı Yataklar

Boru tipi havalı yatağın içinde boru şeklinde birbirine paralel olarak gelen ve içlerinde hava kanalları bulunan bariyerler vardır. Havalı yatak çeşitleri, kendi aralarında A+B ve A+ B+ C olarak farklılıklar göstermektedir. İçlerinde en gelişmiş ve hasta açısından en rahat edebileceği yatak türleri A + B + C yataklardır. Bu yataklar 4. derecede yaralarda son derece etkili olmaktadır. Boru tipi havalı yataklarda hastanın yattığı pozisyona göre o bölgeye hava üfleyerek o bölgedeki terlemeyi ve havasızlığı önlemektedir. Havalı hasta yatağı kiralama işleminden önce hastanın yaralarının kaçıncı derece olduğunu bilmekte fayda vardır. Boru tipi havalı yataklar yatağa temas eden bölgelerin havalandırılarak yara oluşumu engellenmektedir. Havalı yatakların tamamında ve boru tipi havalı yataklar yaraların iyileşmesini sağladığı gibi kesinlikle hastalarda yara açılmasını da önleyen özellikler bulunmaktadır.

Pozisyon veren Havalı Yataklar

Havalı hasta yatağı kiralama, yatağa bağımlı hastaların pozisyonlarını ayarlayan yatakları içermektedir. Bu yataklar, hastanın aynı pozisyonda yatmasına İzin vermeyen yataklardır. Bu yataklar hastayı belli aralıklarla sağa ve sola döndürerek hastanın yatak üzerinde hareket etmesini sağlar. Bu sebeple hastaya bakan bakıcı, hastaya pozisyon değiştirmek zorunda kalmaz. Hastanın var olan yatak yaraları olsa bile, bu pozisyonlu hava yatakları sayesinde yaraları kısa sürede iyileşme sağlar. Kesinlikle hastanın vücudunda yara açılmasına izin vermeyen yataklardır. Pozisyon veren havalı yatakların en önemli özelliklerinden biri, daha çok obez hastalarda, yatalak hastalarda, pozisyon değiştirme sıkıntısı yaşayan hastalarda kullanımı oldukça kolaylık sağlamaktadır. Pozisyon veren havalı yataklar, hasta sağa ve sola olmak üzere yatakta sürekli 25 - 30 derece açılarla pozisyon değiştirir, hastayı sağa ve sola hareket ettirir. Bu sistem sayesinde hastanın yatak yaraları oluşmaz. Havalı hasta yatağı kiralama, durumlarında bizimle irtibata geçerek, hastanın durumuna göre size hasta yatağı önerebiliriz.

Hasta Yatağı Temin Etme İmkânı

Firmamızdan her türlü, havalı hasta yatağı kiralama işlemi yapabilirsiniz. Yataklarımızın tamamında hastalar için farklı fonksiyonlar bulunmaktadır. Yataklarımızın içinde hava tüpleri bulunmaktadır. İsterseniz bu hava tüplerini sizde hastanın durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Yataklarımız, en son teknoloji ile üretilmiş, yeni nesil yatak havalı yataklardır. Üzerinde kendi çarşafı vardır ve çarşaflar, çıkarılıp yıkanabilir özelliktedir. Yatağın kumaşı özel bir kumaştan üretilmiştir. Temizliği de yatağa takılması da son derece kolaydır. İnsan vücudunda sıcak ve terleme hissi yaratmayan sağlıklı ve medikal özellikleri bulunan yataklardır. Maksimum 230 kilo taşıma kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla obezite hastalarının da rahatlıkla kullanabileceği bir havalı yatak sistemidir.

Baklava Tipi Havalı Yataklar

Baklava tipi havalı yataklar isminden de anlaşılacağı gibi baklava dilimi şeklinde modeli vardır. Bu baklava dilimleri hastaların vücudunda hava almayı sağlayan özelliklerdir. Sürekli hareket etmekte ve hastayı pozisyon olarak değiştirmezse de sürekli hastanın vücudunun özellikle yatağa değen kısımlarının hava almasını sağlayan yataklardır. Bu yataklarda aynı şekilde yara açılmasını önlediği gibi var olan yaralarında kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur.

Baklava tipi havalı yataklar piyasada bulunan havalı yataklar içinde en ekonomik olan modellerden biridir. Bu yataklar felçli ya da yatalak olan hastaların vücudundaki yatak yaralarının açılmasını önleyen yataklardır. Hastanın ağırlığına göre basıncı kumanda ile ayarlanabilir özelliği bulunmaktadır. Masaj yaparak hastayı oksijenle temas ettirilir. Kesintisiz sürekli kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ayarlanabilir ve pompalıdır. Kendiniz de rahatlıkla istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz.