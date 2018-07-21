Havuz ve deniz keyfiniz kâbusa dönüşmesin

Yaz aylarında artan havuz ve deniz keyfi, kirli sulardan kaynaklı dış kulak yolu iltihaplanmasıyla kâbusa dönüşebilir.

Dış kulak yolunun sıcak, nemli ve hassas bir yapıya sahip olduğunu uzun süre suda kalanlarda bu dengenin bozulabildiğini ifade eden Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Vasıf Soysal, “Bu durum bakteri ve mantarların kolayca hastalık yapmasına zemin hazırlar. Klor seviyesi fazla olan havuzlarda dış kulak yolu enfeksiyonları sık görülmektedir. Yüksek klor dış kulak yolu florasının bozulmasına neden olur. Kulağı temizlemek veya kaşımak amacıyla yabancı bir cismi kulağa sokmak koruyucu tabakayı ortadan kaldırabilir ve bu bölgedeki cilde hasar vererek enfeksiyon gelişmesine yol açabilir. Ayrıca kişinin daha önce kulak problemi yaşamış olması ve kulağına temas eden suyun kirli ve mikroplu olması önemli faktörlerdir. Dış kulak yolu iltihabı riski yüksek olan hastaların havuz ve denize girerken dikkat etmeleri gerekir” diye konuştu.

Dış kulak yolu iltihaplarında, şiddetli zonklayıcı tarzda kulak ağrısı, pis kokulu sarı yeşil kulak akıntısı, kulakta kaşıntı, tıkanıklık, işitme azlığı ve ileri durumlarda kulakta şişme ve kızarıklık görüldüğünü anlatan Vasıf Soysal, “Hasta bazen kulak ağrısından çeneyi hareket ettiremez ve yemek yiyemez duruma gelebilir. Ağrı boyun ve göze yayılabilir. Dış kulak yolu iltihabı olan hastalar, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına görünmeli ve tedavisini yaptırmalıdır. Bu hastalar tedavileri bitene kadar kirli sulardan uzak durmalı, duş aldıkları sırada kulaklarının suyla direkt temasını önlemeleri gerekir. Yaz aylarında dış kulak yolu iltihapları riskini asgariye indirmek için havuzların temizliğine dikkat edilmelidir. Önceden kulak rahatsızlığı olanların kulaklarına su kaçırmamaları gerekir. Geçmişte kulakla ilgili bir sorunu olmayan kişilerin deniz ya da havuza girerken kulaklarını tıkaması gerekmez” dedi.