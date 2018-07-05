Havuzdan gelen tehlikeye dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Sultan Selim Cerrah, havuzlardan gelen enfeksiyonlara karşı ‘kulak tıkacı’ kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Dış kulak yolu enfeksiyonunun nedenleri ve belirtilerine değinen Liv Hospital Samsun Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Dr. Yavuz Sultan Selim Cerrah, “Havuzda kimyasal temizleyicilerin uygun şekilde kullanılmaması, havuzun uygun pH değerinde değil daha yüksek yani alkali olması veya aşırı klor kullanılarak hijyenin sağlanmaya çalışılması sorun oluşturmaktadır. Küçük çocukların girdiği havuzlarda ise bu sorunlar daha fazla olmaktadır. Nedenler arasında miniklerin sıklıkla havuza idrar yapmaları ve ailelerin çocukları bez ile suya sokmaları da hijyen konusunda tehlike oluşturmaktadır. Enfeksiyonun; sıcak ve nemli iklim, dış kulak yolunun havuz suyu gibi alkali ya da klor içeren sıvılarla temas etmesi, dış kulak yolunda üretilen koruyucu salgının yani kulak kirinin pamuk uçlu çubuklar ile uzaklaştırılması, diyabet, işitme cihazı gibi dış kulak yoluna temas eden yabancı cisim bulunması gibi nedenleri bulunmaktadır. Dış kulak yolu enfeksiyonunun belirtileri ise kulakta ağrı hissedilir, genellikle dış kulak yoluna bastırıldığında ağrı daha da artar, dış kulak yolunda akıntı, kızarıklık ve ödem oluşur, kanal ödem nedeniyle tamamen kapanmış olabilir, kulakta kaşıntı olabilir, dış kulak yolunun mantar enfeksiyonunda ağrıdan daha çok kaşıntı görülür, bakteriyel enfeksiyonda ise çoğunlukla kaşıntı dışındaki diğer belirtiler daha sık görülür” dedi.

Kulak tıkacı kullanımı

Kulak tıkacı kullanılması tavsiyesinde bulunan Dr. Cerrah, “Havuza girerken kulak tıkaçlarının kullanılması havuz suyunun kulağa temas etmesini engelleyecektir. Su ile temas olduktan sonra dış kulak yolunu pamuklu kulak temizleyicilerle karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Saç kurutma makinesinin düşük ayarda açılarak kulakların kurutulması etkili bir yöntemdir. Dış kulak yolu, iyi korunmakta ve kendi kendini temizleyebilmektedir. Ancak dış kulak yolundaki asidik ortamı sağlayan kulak kiri olarak bilinen doğal koruyucu yağlı tabaka bozulabilmektedir. Hijyensiz havuzlarda kalmanın yanında bir de kulak çubuğu nedeniyle dış kulak yolu temizliğine bağlı oluşan hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Havuz veya deniz suyunun kulağa kaçması sonucunda da dış kulak kanalında iltihabı oluşabiliyor. Kulak zarının delik olması ile orta kulakta oluşan iltihap ilerleyerek enfeksiyonlara neden olabiliyor. Dış kulak yolunu koruyucu olarak kullanılan tıkaçlarla ilgili önemli bir husus vardır. Tıkaçları, sadece kulak zarı delik olanlara ve kulağına havalandırma tüpü takılan kişilere, uygun bir bone mutlaka öneriyoruz. Fakat orta kulak ile dış kulak yolu arasında sağlam kulak zarı olan kişiler için ise kulak tıkacı kullanılmasını zorunlu kılmıyor, faydalı olabileceğini vurguluyoruz" diye konuştu.