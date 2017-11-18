Hayata tutundular partide buluştular

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde prematüre olarak dünyaya gelen ve hayata tutunan bebekler, Dünya Prematüre Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Medical Park Tarsus Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında, hastanede prematüre olarak dünyaya gelen bebekler ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlik düzenlendi. Doğduklarında 800-1 kilo 500 gram ağırlığında olan, çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ederek hayata tutunan bebekleri büyümüş olarak karşılarında gören doktorlar ve hemşireler duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe katılanlar arasında 3 günlükken kalbi duran ve kalp masajıyla kurtulan Alya bebekle ağır beslenme ve karaciğer sorunlarını atlatan İnci Beril bebek de vardı.

Mor pasta kestiler

Hastanede düzenlenen etkinliğe 20 bebek ve aileleri ile Genel Müdür Ahmet Egin, Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç, Başhemşire Asuman Yaşar Taş, hemşireler ve çalışanlar katıldı. Etkinliğe katılan bebekler ve aileler, Dünya Prematüre Günü için özel olarak yaptırılan mor renkli pastayı kesti. Törende, tedavilerinde görev aldığı miniklerle yakından ilgilenen Uzm. Dr. Ali Tunç, prematüre bebeklerin özel ilgiye ihtiyaç duyduğunu, aylar sonra onları büyümüş görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

3 günlükken kalbi durmuştu

Etkinliğe katılan prematüre bebeklerden biri de 7,5 aylıkken 1 kilo 550 gram olarak dünyaya gelen ve küvözdeki 3’üncü gününde kalbi duran Alya Dönmez oldu. Şimdi 8,5 aylık ve 8,5 kilo olan Alya bebeğin yaşadıklarını anlatan Uzm. Dr. Ali Tunç, “Alya’nın aslında bir de tek yumurta ikizi vardı. Ancak kafatası yoktu ve doğumdan sonra sadece birkaç saniye yaşadı. Alya’nın da kalbinin etrafı zırh şeklinde havayla sarılmıştı. 3 günlükken kalbi durdu. Hemen kalp masajı yaptık ve kalbini çalıştırdık. Bir süre küvözde kaldıktan sonra taburcu ettik” dedi.

İnci Beril’in mücadelesi



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Hikayesiyle dikkat çeken bebeklerden biri de şu anda 6 aylık olan İnci Beril Kaya bebek oldu. 7 aylık ve 1 kilo 500 gram olarak dünyaya gelen İnci Beril bebek, küvözde kaldığı süre boyunca karaciğer, enzim ve sarılık problemleri için tedavi gördü. İnek sütü proteininden arındırılmış hidrolize mamayla beslendi. Minik bebeğe bu süreçte bir kez de karaciğer biyopsisi yapıldı, MR kolonjiyografi çekildi. İnci Beril Bebek, 58 gün küvözde kaldıktan sonra yaşama tutundu. Şu anda 6 kilo 300 gram olan İnci Beril’in annesi Reva Kaya, “Çok zor bir dönemdi ama kızım hayata tutunmayı başardı” diye konuştu.