Heliocare Güneş Kremleri ile Yaza Hazırlanın!

Güneş, en önemli D vitaminidir ve vücudumuzun ihtiyacıdır. Bu sebeple D vitaminini temin etmememizin en basit yolu güneşe çıkmaktır. Ancak unutulmamalıdır ki uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak beraberinde leke, kırışıklık gibi cilt problemlerini getirir. Bu problemlerin dışında ciltte ton farklılıkları, cildin elastikiyetini kaybetmesi de yer alır.

Peki hem D vitamini ihtiyacımızı karşılamak hem de güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamak için ne yapılmalıdır? Diyorsanız cevabı çok basit. Heliocare güneş koruyucuları! Hadi gelin hemen bakalım…

Güneş kremi tercih ederken en önemli nokta cilt tipinizle uyumlu olmasıdır. Kuru ciltler nem oranı yüksek krem formunda koruyucular, yağlı ciltler ise matlaştırıcı özelliğe sahip ince ve su bazlı yapıda güneş koruyucu tercih etmelidir. Heliocare ürünleri de her cilt tipiyle özel olarak geliştirilmiştir.

Heliocare Güneş Kremi

Doğal özlü içeriklerden hazırlanan güneş koruyucular, cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Formülünde bulunan yeşil çay ekstresi, eğrelti otu gibi birçok faydalı içerik hem cilt bariyerini güçlendirir hem cildi korur. Cildin güneşe karşı direncini arttırmaya yardımcı olur. Heliocare kullananlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilen güneş kremi markaları arasında yer alır.

360 Fluid Cream SPF+50

Tüm ciltler için geliştirilmiş güneş koruyucu kremdir. SPF 50+ içeriği sayesinde cildi güneşe ve çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı olur. Suya dayanıklı formüle sahiptir. İnce yapısı sayesinde cilde kolay emilim sağlar.

Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?

Güneş kremi kullanımı günlük ve tatil zamanlarında farklılık gösterir. Bu doğrultuda koruyucuyu nerede kullanacağınızda son derece önemlidir. Eğer günlük yaşantınızda güneş kremi tercih edecekseniz temiz cilde nemlendiricinin üzerine eşit bir şekilde uygulanması gereklidir. Tatil bölgelerinde ise bu uygulamayı sık olarak tekrarlayabilirsiniz.

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