SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:45

Heliocare Güneş Kremleri ile Yaza Hazırlanın!

Heliocare Güneş Kremleri ile Yaza Hazırlanın!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Güneş, en önemli D vitaminidir ve vücudumuzun ihtiyacıdır. Bu sebeple D vitaminini temin etmememizin en basit yolu güneşe çıkmaktır. Ancak unutulmamalıdır ki uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak beraberinde leke, kırışıklık gibi cilt problemlerini getirir. Bu problemlerin dışında ciltte ton farklılıkları, cildin elastikiyetini kaybetmesi de yer alır.

Peki hem D vitamini ihtiyacımızı karşılamak hem de güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamak için ne yapılmalıdır? Diyorsanız cevabı çok basit. Heliocare güneş koruyucuları! Hadi gelin hemen bakalım…

Güneş kremi tercih ederken en önemli nokta cilt tipinizle uyumlu olmasıdır. Kuru ciltler nem oranı yüksek krem formunda koruyucular, yağlı ciltler ise matlaştırıcı özelliğe sahip ince ve su bazlı yapıda güneş koruyucu tercih etmelidir. Heliocare ürünleri de her cilt tipiyle özel olarak geliştirilmiştir.

Heliocare Güneş Kremi

Doğal özlü içeriklerden hazırlanan güneş koruyucular, cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Formülünde bulunan yeşil çay ekstresi, eğrelti otu gibi birçok faydalı içerik hem cilt bariyerini güçlendirir hem cildi korur. Cildin güneşe karşı direncini arttırmaya yardımcı olur. Heliocare kullananlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilen güneş kremi markaları arasında yer alır.

360 Fluid Cream SPF+50

Tüm ciltler için geliştirilmiş güneş koruyucu kremdir. SPF 50+ içeriği sayesinde cildi güneşe ve çevresel faktörlere karşı korumaya yardımcı olur. Suya dayanıklı formüle sahiptir. İnce yapısı sayesinde cilde kolay emilim sağlar.

Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?

Güneş kremi kullanımı günlük ve tatil zamanlarında farklılık gösterir. Bu doğrultuda koruyucuyu nerede kullanacağınızda son derece önemlidir. Eğer günlük yaşantınızda güneş kremi tercih edecekseniz temiz cilde nemlendiricinin üzerine eşit bir şekilde uygulanması gereklidir. Tatil bölgelerinde ise bu uygulamayı sık olarak tekrarlayabilirsiniz.

Sizde tüm güneş kremi çeşitleri için tıklayın, ürünlere uygun fiyat, kapıda ödeme ve hediyeni sen seç özellikleriyle hemen sahip olabilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göz kapağı estetiği ne zaman yapılır Göz kapağı estetiği ne zaman yapılır
Burun Akıntınız Neden Kanlı Sorusunun Yanıtı Burun Akıntınız Neden Kanlı Sorusunun Yanıtı
Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinde Cinsiyet Seçimi Garanti Sunar mı? Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinde Cinsiyet Seçimi Garanti...
Dudak Dolgusu Estetiği ile Dolgun Dudaklar Dudak Dolgusu Estetiği ile Dolgun Dudaklar
Smile Hair Clinic: Saç Ekimi Nedir? Smile Hair Clinic: Saç Ekimi Nedir?
İstanbul Laboratuvarı: Hıv (AIDS) Nedir? İstanbul Laboratuvarı: Hıv (AIDS) Nedir?
Stilex Jel Krem Ne için Kullanılır? Neye İyi Gelir? Ve Fiyatı Nedir? Stilex Jel Krem Ne için Kullanılır? Neye İyi Gelir?...
Globozoospermi Nedir? Globozoospermi Nedir?
Online Diyet ile Diyeti Kalıcı Hale Getirmek Mümkün Online Diyet ile Diyeti Kalıcı Hale Getirmek Mümkün
Gastrit ve Ülser Nedir? Gastrit ve Ülser Nedir?
Bağışıklık Güçlendirmeye Yardımcı 5 Besin Bağışıklık Güçlendirmeye Yardımcı 5 Besin
Yutulabilir Mide Balonu Yutulabilir Mide Balonu
Lazer Epilasyon ve Fiyatları Lazer Epilasyon ve Fiyatları
Ameliyatsız Burun Estetiği Ameliyatsız Burun Estetiği
Karın Germe Yöntemleri Karın Germe Yöntemleri
Yukarı Çık
banner737
banner716

Göz kapağı estetiği ne zaman yapılır

Haberi Oku