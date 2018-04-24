'Her yeni işte yeniden aşı yapılmamalı, aşı kartı alınmalı'

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası sebebiyle aşılamaya dikkat çeken Doç. Dr. Selma Tosun, özellikle sanayide çalışan kişilerin her yeni başladığı iş yerinde tekrar tekrar aşılandığını, bunun gereksiz olduğunu ve mutlaka aşı kartı verilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinde Dünya Aşı Haftası sebebiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte açıklama yapan İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu ve Erişkin Aşı Derneği Başkanı Doç. Dr. Selma Tosun, "Çocuklara aşı yapılmasına alışkınız ancak erişkinlere aşı yapılması henüz yeni alışılmaya başlanan kavramdır. Bu kapsamda tetanoz aşısı da erişkinlere yapılması önerilen aşılar arasında önemli yer tutmaktadır. Tetanoz aşısı bebeklikte ve okullarda Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz yapılmakta; ayrıca gebelikte, doğurganlık çağındaki kadınlarda ve askerde de ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Ancak daha ileri yaşlarda tetanoz aşılması kişiler tarafından ihmal edilmektedir. Sanayi işyerlerinde çalışan işçilere olası yaralanmalardan korunmaları için tetanoz aşısı uygulanmakta ancak bu anlamda önemli sorunlar vardır. Biz de SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği hem de Erişkin Aşı Derneği olarak bu yılki aktivitelerimizden birini ‘Sanayi işyerinde çalışan işçilerin tetanoz aşılamaları nasıl daha etkin ve daha verimli yapılabilir’ başlıklı bir çalışma yaptık ve elde ettiğimiz verileri paylaşmak istedik" dedi.

"Her yeni iş yerinde yeniden aşılama yapılmamalı"

Doç. Dr. Selma Tosun, yeni işe giren bir kişinin aşı kartı olmaması sebebiyle defalarca aşılandığına dikkat çekerek "Genç bir kişi bütün aşıları bitmiş başka bir işe geçiyor tekrar yeni baştan aşılanıyor. Normalde bir kişinin 3 aşı olması gerekirken örneğin, yeni işte tekrar yapılıyor. Ellerinde aşı kartı yok çoğunun. Yeni işveren aktarılmayınca da bilmiyor, emin olmayınca tekrar aşılanıyor. Biz bu anlamda kişilerin işe girmeden önce bir kan tetkiki yapılması öneriyoruz. Devletin imkanlarını boşu boşuna harcıyorsunuz. Biz onun yerine 50 yaşın üzerindeki kişilerin tetanoz açısından korunması tümüyle sıfırlanmış oluyor. O kaynaklarımızı onlara kaydıralım, 50-60 yaş üzerindeki insanlara yapalım bu aşıyı. Ne gerek var aynı kişiyi tekrar aşılamaya. Biz buna dikkat çekmek istedik. Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre sanayide çalışan işçilerin tetanoz aşılamalarının belli merkezlerde ve standart şekilde yapılmasının, ayrıca kayıtların iyi tutularak her iş yeri değişikliğinde tetanoz aşısının gereksiz yere tekrarlanmaması sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.