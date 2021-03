İstanbul Laboratuvarı: Hıv (AIDS) Nedir?

Elisa testi olarak da bilinen ve herkesin merak ettiği hiv testi nedir? Belirtileri nelerdir gibi birçok soru mevcuttur. Hıv genel olarak kan ile birlikte korunmasız olarak cinsel ilişki sırasında bulaşıcı olan ve vücutta çeşitli dokulara yerleşerek, bağışıklık sistemini etkilemiş olan bir virüstür.

Hiv Testi Nedir?

Hıv beyaz kan hücrelerini yok eder ve bağışıklık sisteminde olumsuz yönde etkileyerek vücudun kendini savunmasını ve enfeksiyonlara karşı direncini düşürmektedir. Bu sebepten dolayı normal şartlar altında meydana gelen hastalıklarda; verem, menenjit, ishal ve zatürre gibi çok ciddi hastalıkların oluşmasına sebep olur. Farklı durumlarda ise kansere dönüşme durumları oluşabilir. Peki hiv testi nedir? Fiyatları nasıl belirlenir?

Hiv vücuda girmesinin ardından 3 ile 8 hafta arasında gerçekleşmektedir. Burada vücut virüs ile savaşabilmek için antikor maddeler üretir. Antikor maddelerin ölçülebilir düzeye sahip olması için 3 aylık bir zaman zarfına ihtiyacı vardır. Bu 3 aylık sürece, pencere dönemi denilmektedir. Bu sebepten dolayı test; bulaşma sağlandıktan sonra 4 ile 6 hafta içerisinde yapılması gerekir. Kanda oluşan antikorlar elisa yöntemiyle ölçülmesinin ardından Anti-Hıv testi olarak karşımıza çıkar.

Hiv Testi Fiyatları

AIDS tanı ve tedavisi konulduktan sonra hiv testi yapılması gerekir. Reçetesi olarak alınabilen bu testi evde yapabilmek mümkün. Satılmış olan testlerde CE belgesi olması lazım. Bunun için bu belgenin olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. AIDS test fiyatları hastanelerde ücretsiz olarak da yapılabilir. Fakat bunun daha kesin çözümlü ve güvenli olması için tıp laboratuvarında yaptırmanız mümkündür. Bu sebepten dolayı fiyatta farklılık gösterebilir.

Cybh Testi Nedir?

Cinsel ilişkiye girilmesinden sonra bulaşıcı olan bir hastalık olarak bilinir ve cybh testi yapılır. Bu virüs daha çok cinsel yolla bulaşır. Cinsel yolla bulaşmış olan hastalıkların ileride daha çok sorunlara yer açar. Dünya çapında 500 milyon kişinin cinsel yolla bulaşmış olan enfeksiyonlu hastalığın belirtisi olduğu bilinmekte. Bu sorun kişinin cinsel ilişkiye girmesinden sonra karşıdaki kişiye bulaşmış olur. Enfeksiyonun belirti göstermesinin ardından teşhis konulur. Teşhis konulmasının ardından ise cybh testi yapılır.

Cybh Testi Neden Yapılır?

Cinsel ilişkiye girmesinin ardından bulaşmış olan virüsler kendilerini belli ederler. Hasta da meydana gelen bulgular ve belirtiler görülmeye başlar. Böyle durumların ortaya çıkmasının ardından, durum tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Tehlikeler büyüdükçe enfeksiyonlarda artış gösterme durumları da meydana gelmektedir. Tedavi ve önlemler alınmadığı durumlarda kronik rahatsızlıklara yol açar. Cinsel ilişkiyle bulaşmış olan bu hastalıkların belirtilerinde; penis, genital organ ve vajina, rektal bölgesinde ve ağız içinde şişlikler ve yaralar meydana gelir. Böyle durumlarla karşılaşıldığında mutlaka cybh testi yapılması gerekir.

Check Up Paket Fiyatları

Yapılması gereken testler kişinin sağlık durumuna ve ihtiyacına uygun olacak şekilde check up fiyatları belirlenir. Check up yapmış olan birçok firma laboratuvarları, testleri sağlık kuruluşlarına yaptırırlar. İhtiyaç olmadığı halde check up yaptırmak doğru değildir. Bu sadece kişiye yüksek maliyetli olarak yansımış olur. Elbette ki sağlığın şakaya gelmediğini ve gerekli olan bütün önlemlerin alınması gerektiği bir durum. Fakat uzman doktorlarla konuşulmasından sonra check up testlerin yapılması daha uygundur. Check up test paketlerinde birçok test mevcuttur. Kişinin bunların hepsini yaptırmasına gerek yoktur. Doktorun tavsiye ettiği testlerin yapılması daha doğru bir karar olacaktır. Chech up fiyatları bu şekilde belirlenmiş olur.

Check up kişiye özel olarak yapılmış olan testlerdir. Bu yüzden alınmış olan paket içerisinde bulunan testleri bir başkasına yaptırmak mümkün değildir. Check up fiyatları pakete uygun olacak şekilde belirlenmiş olur.