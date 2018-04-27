İyi huylu prostat büyümesi hakkında bilinmeyenler

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Giray Ergin, iyi huylu prostat büyümesinin prostat kanserine dönüşen bir hastalık olmadığını belirterek, "Bu halk arasında iyi bilinmiyor. İkisi tamamen birbirinden farklı hastalıklar. Bulguları biraz benzediği için...

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Giray Ergin, iyi huylu prostat büyümesinin prostat kanserine dönüşen bir hastalık olmadığını belirterek, "Bu halk arasında iyi bilinmiyor. İkisi tamamen birbirinden farklı hastalıklar. Bulguları biraz benzediği için belki de karıştırılıyor" dedi.

Prostat bezinin kabaca üç çeşit hastalığı olduğunu belirten Koru Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Giray Ergin, bu hastalıkların enfeksiyon, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri olduğunu söyledi. Prostat büyümesi ile prostat kanserinin tamamen farklı olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Ergin, "İyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine dönüşen bir hastalık değildir. Bu halk arasında iyi bilinmiyor. İkisi tamamen birbirinden farklı hastalıklar. Bulguları biraz benzediği için belki de karıştırılıyor" dedi.

Tüm erkeklerde olan prostat bezinin ergenlik döneminde iki katına çıkarak büyüdüğünü ifade eden Dr. Ergin, "Bundan sonra da durur. Daha sonraki büyüme de psikolojik bir büyümedir. Yani normal bir büyümedir. Nasıl ki saç herkeste uzadığı gibi, prostat bezi de bütün erkeklerde büyümektedir. Kimi erkeklerde prostat bezi büyürken içinden çevresini sardığı idrar kanalını sıkıştırarak prostatizme neden olur. Prostat hipertems dediğimiz hastalık aslında prostat bezinin doğal sürecinde büyürken idrar yolunu sıkıştırıp idrar yapımını zorlaştıran bir hastalıktır" diye konuştu.

Hastaların şikayetlerinin hep idrar yollarının sıkışıklığı olduğunu anlatan Op. Dr. Giray Ergin, hastalığın belirtilerini şöyle anlattı:

"Mesela hastalar çok sık tuvalete çıkarlar. Gün içinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissederler. Çünkü idrarlarını rahatça boşaltamazlar. Kesik kesik zorlanarak idrar yaparlar. Tuvalete gittiği zaman hastaların idrar yapamadan 5 dakikalık bir bekleme süreci vardır. Bu hastalar çatallı idrar dediğimiz şekilde idrarlarını yapar. İdrarını bitirdikten sonra tam rahatlamama hissi görülür. Zor yaptığı için idrarın bir kısmı içeride kalır. Eskiye göre debisinin azaldığını kendi kendilerine söylerler."

35-40 yaşından sonra prostat büyümesinin başladığına dikkati çeken Op. Dr. Ergin, asıl bulgu verme yaşının ise 45’ten sonra başladığını ifade etti. Kimi hastalarda hastalığın hiçbir bulgu vermediğine değinen Dr. Ergin, bazı hastalarda ise hastalığın idrar yolunu sıkıştırarak bulgu vermeye başladığını söyledi.