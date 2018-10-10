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10 Ekim 2018 Çarşamba 18:49

Kadınlar sordu uzmanlar cevapladı

Pembe İzler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte uzmanlar, kadınları kanser türleri hakkında bilgilendirdi.Türkiye’de her yıl 5 bine yakın kadına rahim kanseri, yaklaşık 3 bin kadına yumurtalık kanseri ve bin 500 civarında kadına da...

Kadınlar sordu uzmanlar cevapladı
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Pembe İzler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte uzmanlar, kadınları kanser türleri hakkında bilgilendirdi.

Türkiye’de her yıl 5 bine yakın kadına rahim kanseri, yaklaşık 3 bin kadına yumurtalık kanseri ve bin 500 civarında kadına da rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor. Kanser türlerinde erken teşhisin, tedavi başarısını yükseltmesinden yola çıkan Pembe İzler Derneği ise Bodrum’dan sonra Bursa’da uzmanlarla kadınları bir araya getirdi. Pembe Rota Projesi kapsamında Ayşe Arman moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş’ın yanı sıra Acıbadem uzmanlarından Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Gökhan Demir ve Prof. Dr. Bülent Orhan ile Jinekolog Onkolog Prof. Dr. İlkkan Dünder ve Prof. Dr. Tufan Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, jinekolojik kanserlerden korunma ve yeni tedavi yolları hakkında kadınların yönelttiği soruları cevapladı.

Bursa’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Arman, “Burada çok özel bir projeyle vatandaşları bir araya getirdik. Kadın kanserlerini hem bilgilendirmek hem erken teşhisin önemini vurgulamak için çaba sarf ediyoruz. Türkiye turuna çıktık. Şimdi Bursa’dayız. Çok değerli hocalarımızdan kanser hakkında bilgi alıyoruz. İyilik kolyeleri tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar 25 sivil toplum örgütüne destekte bulunduk. 500 bin liraydı. UNICEF ile birlikte 650’ye doğru gidiyor. Hedefimiz 1 milyon liradır. Hayatta yaptığım en anlamlı şeylerden biri oldu. Bir başkası için bir şeyler yapabilmek kadar güzel bir şey yok” dedi.
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