SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 11:40

Kalitesiz kol saatleri cilt rahatsızlığına neden oluyor

Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman, kalitesiz kol saatlerinin alerjik hastalıklara yol açabileceğini söyledi.

Kalitesiz kol saatleri cilt rahatsızlığına neden oluyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman, kalitesiz kol saatlerinin alerjik hastalıklara yol açabileceğini söyledi.

Özellikle son dönemde internet sitelerinde satılan sahte ve orijinal olmayan saatler, insan sağlığına zararlı olmasıyla dikkat çekiyor.

Kalitesiz saat kullanımıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi’nde görevli Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman, kalitesiz ürünün ciltte alerjilere neden olduğunu söyledi. Dr. Akman, “Alerji kontak dermati (temas egzaması) dediğimiz durum, alerjen madde ile temas sonrası oluşan kızarıklık, kaşıntı, pullanma, ödem ve bazen deri soyulması ile kendisini gösteren ve toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Kol saati de buna en sık yol açan etmenlerden birisi. Özellikle saatlerin metal aksamlarında bulunan nikel ve bazen kayış kısmında bulunan deri ve boyalar bu tarz alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Ürün seçiminde bu gibi konulara dikkat edilmesinde fayda var. Çünkü nikel enerji gibi durumlar, bireyde başladığı gibi genelde ömür boyu devam ediyor ve bu kişinin sosyal ve iş yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Kişi bu durum karşısında bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Tedavilerde ise çeşitli merhemler ve alerjik haplar kullanılır" dedi.

Kahramanmaraş’ta saat satıcısı Mutlu Bulut ise kaçak ve imitasyon saatlerin tercih edilmemesi gerektiğini kaydetti.

25 yıldır saat sektöründe olduğunu aktaran Bulut, alerjik ve sağlığa zararlı saatlerin kullanılmamasını önerdi. Bulut, “Günümüzde çakma saatler birçok internet sitelerinde satılmakta. Bu saatler alerjik olabiliyor, cilde ve insan sağlığına zarar verebiliyor. Saat alırken insanlar örneğin dağcılar rakam yükseklik ölçeri, vücut ısısı ölçeri gibi özellikleri bulunan saatleri kullanması gerekiyor. Birey kullandığı saati kendisinin özelliğine göre alması gerekiyor. Aynı zamanda saatler aksesuar olarak da kullanılabiliyor. İnsan giydiği kıyafetle kombine edebiliyor. Önemli olan şık, düzenli, kaliteli ve şık bir saat olarak kullanılması gerekir” dedi.

Emrullah Purtaş isimli saat kullanıcısı ise şunları söyledi:

“Aksesuar olarak kullanılan çakma saatlerin materyalleri insanın cildine zararlı olduğunu düşünüyorum ve birçok insanın cildi bu durumu kaldırmayabiliyor günümüzde. Onun için ürünü seçerken alerjik bir metal olmamasına, ikincisi iyi, kaliteli, kullanışlı ve fonksiyonlarının çalışır olmasına dikkat ediyorum.”

Ürünün garantili ve orijinal olup olmadığına dikkat ettiğini söyleyen Büşra Yılmaz ise, “Ben de saat alırken, öncelikle kalitesine, orijinal olup olmadığına, sağlık açısından zararına ve garantisine dikkat ederim. Model olarak kadınlara uygun olup olmadığına çok dikkat ederim” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku