Kalitesiz kol saatleri cilt rahatsızlığına neden oluyor

Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman, kalitesiz kol saatlerinin alerjik hastalıklara yol açabileceğini söyledi.

Özellikle son dönemde internet sitelerinde satılan sahte ve orijinal olmayan saatler, insan sağlığına zararlı olmasıyla dikkat çekiyor.

Kalitesiz saat kullanımıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Hastanesi’nde görevli Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman, kalitesiz ürünün ciltte alerjilere neden olduğunu söyledi. Dr. Akman, “Alerji kontak dermati (temas egzaması) dediğimiz durum, alerjen madde ile temas sonrası oluşan kızarıklık, kaşıntı, pullanma, ödem ve bazen deri soyulması ile kendisini gösteren ve toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Kol saati de buna en sık yol açan etmenlerden birisi. Özellikle saatlerin metal aksamlarında bulunan nikel ve bazen kayış kısmında bulunan deri ve boyalar bu tarz alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Ürün seçiminde bu gibi konulara dikkat edilmesinde fayda var. Çünkü nikel enerji gibi durumlar, bireyde başladığı gibi genelde ömür boyu devam ediyor ve bu kişinin sosyal ve iş yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Kişi bu durum karşısında bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Tedavilerde ise çeşitli merhemler ve alerjik haplar kullanılır" dedi.

Kahramanmaraş’ta saat satıcısı Mutlu Bulut ise kaçak ve imitasyon saatlerin tercih edilmemesi gerektiğini kaydetti.

25 yıldır saat sektöründe olduğunu aktaran Bulut, alerjik ve sağlığa zararlı saatlerin kullanılmamasını önerdi. Bulut, “Günümüzde çakma saatler birçok internet sitelerinde satılmakta. Bu saatler alerjik olabiliyor, cilde ve insan sağlığına zarar verebiliyor. Saat alırken insanlar örneğin dağcılar rakam yükseklik ölçeri, vücut ısısı ölçeri gibi özellikleri bulunan saatleri kullanması gerekiyor. Birey kullandığı saati kendisinin özelliğine göre alması gerekiyor. Aynı zamanda saatler aksesuar olarak da kullanılabiliyor. İnsan giydiği kıyafetle kombine edebiliyor. Önemli olan şık, düzenli, kaliteli ve şık bir saat olarak kullanılması gerekir” dedi.

Emrullah Purtaş isimli saat kullanıcısı ise şunları söyledi:

“Aksesuar olarak kullanılan çakma saatlerin materyalleri insanın cildine zararlı olduğunu düşünüyorum ve birçok insanın cildi bu durumu kaldırmayabiliyor günümüzde. Onun için ürünü seçerken alerjik bir metal olmamasına, ikincisi iyi, kaliteli, kullanışlı ve fonksiyonlarının çalışır olmasına dikkat ediyorum.”

Ürünün garantili ve orijinal olup olmadığına dikkat ettiğini söyleyen Büşra Yılmaz ise, “Ben de saat alırken, öncelikle kalitesine, orijinal olup olmadığına, sağlık açısından zararına ve garantisine dikkat ederim. Model olarak kadınlara uygun olup olmadığına çok dikkat ederim” diye konuştu.