Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne üç yeni ünite

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikiyatri Servisi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş’in yanı sıra hastane personeli katıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, ’’Sağlık açısından yaptığınız bu hizmetler takdire şayandır. Devlet, şahsım ve halkım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlere gece gündüz demeden burada yürütüyorsunuz. Bayram, tatil demeden çalışıyorsunuz. Bu nedenle İstanbul Sağlık Müdürü ve ekibini canı gönülden kutluyorum’’ şeklinde konuştu.

İstanbul’u sağlık hizmetlerinde Avrupa’nın baş şehri haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ’’Türkiye sağlıkta örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldi. Daha da iyi olacağız inşallah. Bizim hedefimiz; İstanbul’u Avrupa’nın sağlık baş şehri yapmak. Burada çok önemli birimler faaliyete geçirdik. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, bu bölgenin duayen hastanesidir. Acil ve çocuk doğum alanında yetkin bir hastanemiz. Esasında bu bölgenin lokomotif hastanesi. Burada açılan üç üniteden biri olan üremeye yardımcı tedavi merkezinde doğurganlık oranlarını artırmamız gerekiyor. Türkiye’de doğurganlık oranları düşüyor. Nüfusumuzun genç kalması açısından doğurganlığı teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun yanında doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ailelere hizmet veriliyor. Bu hizmetler tamamen ücretsiz ve modern tekniklerle sağlanmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Yeni ve modern birimleri kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Memişoğlu, ’’Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz zaten vardı ancak biraz daha genişletildi. Hizmet çok önemli hale geldi. Bunun yanında Psikiyatri dediğimiz şizofreni hastaları veya yatması gereken hastalarımız içinde çok modern, bütün güvenlik önlemlerinin olduğu bir merkez açıldı. Çok modern bir merkez kazanmış oldu. Bu üç hizmet çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletimize ve hastalarımıza hayırlı olsun’’ diye konuştu.