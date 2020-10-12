Karın germe yöntemleri; kişilerin vücut tipine, alınacak derinin miktarına göre belirlenir. Tam karın germe, karnın altından kesi atılarak fazla deri kaburga bölgesine doğru kaldırılır. Bölgede bulunan fazla yağ dokusu çıkarılır. Bu yöntem, genellikle fazla kilo kaybeden kişilerde oluşan karın sarkması için yapılır.

Mini karın germe yöntemi ise kasanın üstünde yaklaşık 5 cm ile 20 cm arası bir kesi ile gerçekleştirilen cerrahi işlemdir. Bu yöntemle üst karın bölgesinde bulunan fazla deri alınır. Ankara karın germe kullanılan yöntemlerde kişilerin daha iyi bir vücut yapısına sahip olması sağlanır. Ankara liposuction ve karın germe ameliyatları, uzman bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır.

Meme Büyütme

Ankara meme büyütme yöntemi ile daha hacimli ve daha dolgun göğüsler ortaya çıkar. Meme büyütme ameliyatları, hem erkek hem de kadınlar tarafından tercih edilir. Bir memenin diğer memeden büyük olması veya küçük göğüslere sahip kişiler tarafından meme büyütme ameliyatları tercih edilir.

Meme büyütme ameliyatlarında, silikon veya tuzlu sudan yapılan implantlar göğüs altına yerleştirilir. Kişilerin arzu ettikleri görünümü kavuşmaları sağlanır. Ankara karın germe ve meme büyütme ameliyatları ile istenilen vücut hatlarına kavuşmak mümkündür.

Meme Büyütme Fiyatları

Ankara karın germe, yapılacak işleme göre farklılık gösterir. Geçmiş zamanlarda meme büyütme ameliyatları ve estetik ameliyatlar oldukça pahalı işlemlerdi. Ancak günümüzde bu tür estetik işlemler çok pahalı değildir. Ancak meme büyütme işleminin, uzman plastik cerrahlar tarafından hastane koşullarında yapılması gerekir.

Aksi takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Karın germe ameliyatlarında karın bölgesinde bulunan fazla deri çıkarılır. Cerrahi bir işlem olan karın germe ameliyatları, ortalama 2 saat ile 4 saat kadar sürmektedir.

Liposuction Nedir?

Ankara liposuction vücutta bulunan bölgesel yağlardan kurtulmak için en iyi yöntemdir. Bazı kişilerde kilo problemi olmadığı halde kalça, basen, kol, bacak, bel ve sırt gibi bölgelerinde inatçı yağlar oluşur. Bu inatçı yağlar; diyet, spor gibi doğal yöntemlerle vücuttan uzaklaştırmak pek mümkün olmayabilir. Liposuction yöntemi ile vücutta bulunan fazla yağlar alınabilir.

Kişilerin fiziksel olarak daha güzel hatlara sahip olması için liposuction, oldukça faydalı bir yöntemdir. Günümüzde erkeklerde genellikle bel bölgesinde bulunan yağlanmalar için liposuction yöntemi tercih edilir. Ankara karın germe ve liposuction yöntemi aynı anda uygulanarak kişilerin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanır.

Lazer Liposuction Yaptıranlar

Ankara liposuction ve lazer liposuction işlemleri, farklı yöntemler kullanılarak yapılır. Liposuction, kansız yapılan bir işlemdir. Fazla yağlanmaların bulunduğu bölgelere lazer ışığı gönderilerek yağlar parçalanır. Lazer liposuction; yüz, boyun, kol, bacak, basen, sırt, bel gibi bölgeler olmak üzere tüm vücuda yapılabilir. Lazer liposuction, kesi yapılmadan uygulandığı için son yıllarda birçok kişi tarafından en fazla tercih edilen yöntemdir.

Karın Germe Nasıl Olur?

Ankara karın germe ameliyatı, karın bölgesinde bulunan fazla derinin vücuttan uzaklaştırılarak kişilerin vücut yapısının daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanır. Karın germe ameliyatlarında farklı teknikler kullanılabilir.

Kişilerin vücut yapısına, işlem uygulanacak bölgeye göre yapılacak değişiklikler belirlenir. Karın germe ameliyatının, uzman plastik cerrahlar yapması gerekir. Aşırı kilo alma, hamilelik, yaşın ilerlemesiyle birlikte oluşan deri sarkması için karın germe ameliyatları yapılması önerilir. Karın germe ameliyatlarında belirli bölgelere kesi yapılarak fazla deri çıkarılır.

Karın Germe Ne kadar Sürer?

Ankara liposuction ve karın germe ameliyatları sonrasında kişilerin dikkat etmeleri gerekir. Bu tür ameliyatlar sonrasında sabit kilonun korunması gerekir. Aşırı kilo alma sonrasında tekrar aynı sıkıntılar görülebilir. Karın germe ameliyatları, ortalama 2 ile 4 saat arasında yapılan kısa süreli cerrahi işlemlerdir. Ameliyat sonrasında kesi yapılan bölgede dikkat çekici bir iz kalmaz.