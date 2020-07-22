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22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:26

Kaşlara Hacim Kazandıran Uraw Kaş Serumu

Kaş serumu hücreleri tedavi etme yöntemi ile seyrekleşen alanları onararak yeniden kaş çıkmasına yardımcı oluyor!

Kaşlara Hacim Kazandıran Uraw Kaş Serumu
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Cilt hastalıkları, stres, hormon dengesizlikleri ve bağışıklık sisteminde zayıflık sonucunda insan kaşlarında dökülme meydana gelebilmektedir. Genellikle kaşların yanlış alınması sonucunda dökülen ve kaş küsmesi olarak da adlandırılan bu durum, kaş tellerinin zayıflaması sonucunda dökülmesi olarak gözlenmektedir. Estetik görünüm olarak da oldukça önemli olan kaşlar, yüz mimikleri açısından da önemlidir. Dökülme meydana gelmesi durumunda modern bazı yöntemler denenerek tedavi edilebilen bu rahatsızlıkta, kaş dökülmesinin sebebini öğrenmek ilk aşamadır.

Kaş oluşumunu destekleyen ve dökülmelerin önüne geçen kaş serumu ile daha canlı ve parlak kaşlar şimdi sizi bekliyor. Bu alanda kaşlara hacim kazandırmak için satışa sunulan Uraw kaş ve kirpik serumu ile en etkili çözümü kalıcı bir şekilde yakalayacaksınız. Kaşınız sönükse ya da çok dökülüyorsa bu ürün ile dökülme işlemi anında giderilir. Kimi kaşlar belli alanlarda seyrekleşerek çıkar. Bu alanlara uyguladığınız kaş serumu ile seyrek olan kökleri onarılarak yeni kaş çıkmasına da yardımcı olur.

Özellikle kaşınızda tüylenme işlemi ürünü kullandıktan yaklaşık 1 ay sonra başlıyor. Ufak olan tüylenmeler zamanla daha hacimli çıkmaya başlıyor. Bu ürün sadece kök hücreye etki ettiği için nadir olan kök hücreler bu alanda yoğunlaşarak işlev görüyor. Bu sayede yeni kaş çıkması da en kısa sürede gerçekleşiyor.

Kaş serumu bu alanda gelişmiş içeriklere sahiptir. Tamamen doğal yollarla kaşınıza etki edecek bu ürünü kullanmaya başladığınız an etkiyi kendiniz hissedeceksiniz. İlk olarak kaşlarda onarım sağlayan ardından ise yeni kaş çıkmasını destekleyen kaş serumu, kaşlardaki ince köklerin kalın ve güçlü bir hale gelmesini sağlamaktadır.

Bu ürün hücreleri tedavi etme yöntemi ile seyrekleşen alanları onararak yeniden kaş çıkmasına yardımcı olur. Böylece daha gür ve daha sağlıklı kaşlara sahip olabilirsiniz. Üstelik kalıcı bir etkiye sahip olan bu ürün zamanla dökülme özelliği de göstermez. Bu sayede daha sağlam kaş kökleri meydana gelir.

Kaş Serumu ile Doğal Kaşlar

Kaş serumu ürününü alıp kullanmaya başladığınız an etkiyi kendinizi göreceksiniz. Ürünün kullanımı da oldukça pratiktir. Yani ekstra bir şey yapmaya gerek bile duymazsınız. Ürünü gece yatmadan önce uygulamanız yeterli olacaktır. Ancak uygulanan alanın temiz olması gerekmektedir. Ürünü sürdükten sonra çok uzun bir süre kalmamasına özen göstermelisiniz. Hafif dokunuşlarla kaşınıza sürdüğünüz ürünü sabah kalktıktan sonra yıkamanız gerekiyor. Ayrıca bu ürünü sürme aşamasında başka bir ürün daha kullanmaktan kaçınmalısınız.

Kaş serumu her gün aynı periyotlar etrafında kullanılmaya devam edilirse gerekli sonucu size sunacaktır. Böyle kökten uca kadar sağlıklı kaşlara kısa zamanda sahip olmak mümkün. Kullanmaya başladığınız an ürünü ara vermeden kullanmaya gayret göstermelisiniz. Böylece gerekli olan etkiyi de görmüş olursunuz. Aksi taktirde istenilen sonucu kısa sürede alamazsınız.

Bunun için devreye giren talimatlar önem taşır. Bu talimatlara uyduğunuz zaman kaşlarınız hiç olmadığı kadar güçlü ve dayanıklı olacak, dökülme sorunu da ortadan kalkacaktır. Tüm cilt tiplerinde uygulanabilen ve içerisinde keratin, jojoba yağı, badem yağı ve argan yağı gibi birçok farklı bileşenin yer aldığı kaş serumu günde 2 defa uygulanmalıdır.

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