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SAĞLIK:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:18

Kaymakam Kazez, sağlıkçılarla biraraya geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, sağlıkçılarla bir araya geldi.Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, eğitim kurumlarına yaptığı ziyaretlerin ardından gezilerini devam ettirerek, ilçe hastanesini ziyaret edip, sağlık çalışanlarıyla...

Kaymakam Kazez, sağlıkçılarla biraraya geldi
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Kaymakamı Harun Kazez, sağlıkçılarla bir araya geldi.

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, eğitim kurumlarına yaptığı ziyaretlerin ardından gezilerini devam ettirerek, ilçe hastanesini ziyaret edip, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Hastanenin genel durumu hakkında Başhekim Dr.Levent Tosik‘den bilgi alan Kazez, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek ilçedeki sağlık hizmetleri konusunda durum değerlendirmesi yaptı.

Eğitim ve sağlığın üzerinde hassasiyetle durdukları konular olduğunu aktaran Kaymakam Kazez,"Okullarımızda yaptığımız değerlendirme gezilerimizin ardından bu gün de sağlık çalışanlarımızla bir araya gelmek istedik. Güzel bir birliktelik oldu. İstiyoruz ki birlikte konuşalım. Birlikte değerlendirelim. Vatandaşımıza sağlık hizmetlerinin memnuniyet verici derecede götürülmesi noktasında hepimiz çaba içerisinde olmalıyız. Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Gelen her hastayı kendi yakınımızmış gibi görmek, hastaların memnuniyetini de beraberinde getirecektir"dedi.

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