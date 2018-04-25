Kırık dolgu, diş kaybına neden olabilir

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullar İlker, düşen dolguların hemen tedavi edilmemesi halinde diş kaybına yol açabileceğini söyledi.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre insanların 6 ayda bir ağız ve diş sağlığı bakımı için doktor kontrolüne gitmesi öneriliyor. Türkiye’de insanların diş ağrısı çekmeden veya zorunlu olmadan dişçiye gitmediğini ifade eden Abdullah İlker, kırık dolgu ile dolaşmanın oluşturabileceği sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kırık dolgu tedavi edilmezse diş kaybına neden olur”

Dişteki dolgunun kırıldığı anda tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan İlker, “Diş dolgusu, dişler çürüdüğü zaman yapılır. İnsanlarımız, 6 ayda bir ağız kontrolü yaptırmaları lazımken, çok büyük bir çürük olmadığı sürece dişçiye gitmiyor. Çürükler ne kadar küçükken dolgu yapılırsa, dolgu o kadar uzun ömürlü olur. Dişin 3’te 2’si çürüdüğü zaman yapılan dolgu ileride kuvvete maruz kaldığında kırılabilir. Büyük dolgularda kaplama yapılması gerekiyor. Ama insanlarımız daha fazla masraf çıkmaması için kaplama yaptırmıyor. Dolgular düştüğü zaman hemen diş hekimine gidilmeli. Çürüme devam etmeden dolgu ya da kaplama yaptırılmalı. Yoksa ileride kanal tedavisi ya da dişin çekilmesine neden olabilir. İnsanlar düşen dolguya tedavi yaptırmadan dolaştıklarında orada bulunan boşluğa yiyecek artıkları dolduğundan çürüme hızlanacak ve şiddetli ağrılar başlayacaktır. 1-2 sene düşmüş dolguyla dolaşan insanların dişi, kanal tedavisiyle kurtarılamayacak durumdaysa çekmekten başka çare kalmıyor. Düşen dolguyla dolaşmak diş kaybına neden olur” dedi.

“Amalgam dolgu daha uzun süre gider”

Amalgam diye bilinen metal dolgunun diğer dolgulara göre daha uzun gittiğini vurgulayan İlker, şunları söyledi:

“Kullanılan dolgular da kendi arasında ayrılır. Biz dolguları, bir yüzlü, iki yüzlü ve üç yüzlü olarak ayırırız. Üç yüzlü dolgu, dişin üç yüzünü birden saran dolgu demektir. Bu dolayısıyla çok büyüktür. Büyük olduğu için kırılma riski de çok büyüktür. Ama bir yüzlü dolguda az bir alan dolgu yapıldığı için kolay kolay sorun olmaz. Dolguda kullanılan malzemeler de çok önemli. Şimdi genelde estetik dolgu yapılıyor. Görüntü olarak dişten ayırt edilmiyor. Ama amalgam dolgular var. Siyah görünüm metal ve içinde cıva olan dolgular da mevcut. Amalgam dolgular eskiden daha çok kullanılırdı. Amalgam dolgular metal olduğu için kırılma riski çok zayıf. Bu dolgular 30 yıl bile kırılmadan durabilir. Dolgu yapıldıktan sonra dişlere iyi bakılması da dolguların ömrünü uzatan etkenlerdir.”