KKTC’de 2. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Otoloji-Nörootoloji Derneği tarafından 2. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu düzenlendi.

12-14 Ekim tarihleri arasında Girne Merit Cristal Hotel’de yapılan 2. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Türkiye’deki farklı dallardan hekimlere ev sahipliği yaptı. Sempozyum, 30’a yakın hekimin paylaşımı ile farklı bir boyuta taşındı. Sempozyuma katılan Kayseri Özel Dünyam Hastanesinden Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, vertigo ile ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Somdaş, toplantının Kıbrıs’ta ikincisinin düzenlendiğini belirterek, ’’Baş dönmeleri birçok sebepten kaynaklanabiliyor, en çok da kulaktan kaynaklanıyor. Kulağın hem işitme fonksiyonu var hem dengeyi sağlama fonksiyonu var. Bu toplantının bir diğer özelliği başka bölümlerden de hocaların katılmasıdır. Vertigonun özelikle radyolojik, psikiyatri, nörolojik kısımlarını da tartıştık. Bu toplantıda bir konsensusa varılmaya çalışılıyor. Vertigo birçok sistemi ilgilendirdiği için nispeten tanı konması, tedavi edilmesi zor, birçok testlerle tanı gerektiren, ilgilenilmesi gereken bir hastalık grubu. Dolayısıyla bu anlamda bir miktar daha detaylı çalışılması gerek, diğer bölümlerden konsültasyon isteyip onlarla birlikte hasta ile ilgilenmek gerekebiliyor" dedi.

Toplantının böyle bir konsensus oluşturmasının doktorların kendi arasında bir fikir birliği oluşturması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Somdaş, "Bu tür toplantılarda bilgilerimize tazelik bizim de hasta örnekleriyle burada katılım sağlamamız söz konusu. Dolayısıyla bilgilerimizi tazeleyip hastalarımıza çok daha faydalı olma hesabındayız. Gerçi vertigoyu hastaların birçoğu zaten biliyor. Hastalarda özellikle denge kaybı, baş dönmesi ve bazı kişilerde de yürüyecek kadar bile gücü olmayan hastalar varken bazı kişilerde de yataktan kalkamaz. Yürüyemez, tekerlekli sandalye ile hastaneye gelmek zorunda kalır ama bir kısmı da yürür, dengesizlik hissi olur ve sallanarak yürür. Bu şekilde geniş bir spektrumda hasta ile karşılaşabiliriz’’ diye konuştu.

Somdaş, vertigoya yakalanan kişilerin mutlaka doktor kontrolünde olması gerektiğinin altını çizerek, vertigonun birden fazla doktorun ilgilenmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.