Kongo’da Ebola salgını sona erdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede Ebola’nın sona erdiğini açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzey batısında ilk Ebola vakasının görülmesinden 3 ay sonra ülkede salgının sona erdiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında 42 gündür yeni bir Ebola vakasının görülmediğini ifade edildi.

Kongo’daki ilk Ebola vakası Nisan ayında ülkenin kuzey batısında görülmüştü. Nisan ayından bu yana, 29’u öldürücü olmak üzere 53 Ebola vakası kaydedilmişti. Bu yıl ilk kez Nisan ayında ortaya çıkan Ebola salgını, 1976 yılından bu yana görülen dokuzuncu salgın oldu. Ancak, salgın ilk kez büyük bir şehre sıçradı. Sağlık Bakanlığına göre, 1.2 milyon nüfuslu Mbandaka kentinde 4 Ebola vakası görüldü. Yetkililer, Ebola virüsünün başkent Kinşasa’ya sıçramasında endişe etmiş ancak, sağlık kurum ve kuruluşları ile yardım kuruluşları salgının başkente sıçramasını engelledi.

Ebola 2014-2015 dönemlerinde de Batı Afrika’yı vurmuş ve salgın özellikle Liberya, Gine ve Sierre Leone’de etkili olmuştu. Batı Afrika’da kısa sürede salgına dönüşen Ebola, en az 11 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.