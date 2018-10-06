Sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemini vurgulamak amacıyla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Koşuyolu Ailesi Hareketli Yaşam Etkinliği” gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemini vurgulamak amacıyla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Koşuyolu Ailesi Hareketli Yaşam Etkinliği” gerçekleştirildi.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Orhantepe Sahil mevkiinden başlayarak Maltepe sahilindeki 3.5 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe hastane yönetim ekibi, hastane çalışanları, basın mensupları, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören, önemli operasyonlarla hayata yeniden tutunan, kalp ve akciğer nakli olan hastalar katıldı.

Koşuyolu Ailesi tarafından fiziksel aktiviteye teşvik ve destek amaçlı 4 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında organize edilen “Koşuyolu Ailesi Hareketli Yaşam Yarışması” kapsamında katılımcılar bir ay boyunca her gün daha fazla adım atarak birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Bir aylık süreç boyunca günlük ortalama 25 bin adım sayısıyla Dr. Aydın Gülay birinci, 21 bin adım sayısıyla Gültekin Çizgen ikinci, 20 bin 400 adım sayısıyla Osman Güneri üçüncü olmaya hak kazandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali tüm yarışmacıları tebrik ederek dereceye girenlere ödüllerini ve başarı belgelerini takdim etti. Ayrıca hastanede “İlk Yardımcı” Sertifikası almaya hak kazanan personellere de sertifikaları verildi.

Organizasyon akabinde Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, "Koşuyolu Ailesi Hareketli Yaşam Etkinliği"ne katılım sağlayan misafirlere teşekkürlerini sundu.