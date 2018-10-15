Kronik yorgunluktan kurtulmanın yolları

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, kronik yorgunluktan kurtulmak için organik köy yumurtası, hormonsuz kırmızı et ve beyaz et, mevsiminde yetişen sebze meyve tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yorgunluktan kurtulmak için yapılması gereken bir takım değişiklikleri anlatan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Bitkisel ve Doğal Ürünlerle Tedavi Merkezi İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, "Detoksitikasyon (detoks), toksik ve zehirli bileşenlerin vücudumuzdan fiziki olarak atılmasıdır. Günümüzde sanayileşme tüm hızıyla sürmekte, köyden kente göç artarak devam etmekte. İnsanlar büyük şehirlerde giderek daha fazla kirli hava solumakta, günlük beslenmelerinin önemli bir kısmını kimyasal ve toksinlerle buluşmuş bir şekilde yapmaktalar. Bu toksin saldırısı gerek fiziksel gerekse kimyasal olsun, organizmalarımız giderek, daha önceki yüzyıllarda hiç karşılamadıkları bu maruziyet ile hızla yaşlanmakta ve modern çağ hastalıkları tehdit edici bir hâl almaktalar” diye konuştu.

“Çok sayıda zararlı madde var”

Dr. Mehmet Emin Erdem şöyle devam etti:

“Bu hastalıkları örnekleyecek olursak otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, inflamatuar bağırsak hastalıkları; ülseratif kolit, crohn hastalığı, MS, alerji, astım, kronik yorgunluk sendromu, kanserler. Liste uzayıp gidiyor. Daha birçoğunu ekleyebiliriz aslında. Metabolizma üzerinde zararlı etkiye neden olan, bağışıklık sistemimize zarar veren ve yukarıda söz ettiğim kanser de dahil birçok hastalığı tetikleyebilen çok sayı da zararlı madde vardır. Ağır metaller, serbest radikaller, kanserojenler, noniyonize elektromanyetik radyasyon vb. Detoks yoluyla vücudunuz, zararlı maddelerden kurtulduğunda toksik yük azalmakta, besin maddeleri, emilimin artmasıyla daha etkin sindirilip, daha ektin kullanılmakta ve dolayısıyla bağışıklık sistemimiz daha güçlü kılınmaktadır. Besinler, gereksiz katkı maddeleri, alerjenler, tatlandırıcılar, yapay renklendiriciler ve koruyucular ile maalesef kirletiliyor. Tüm bu kimyasal maddeler ve toksinler sağlığımızı etkiliyorlar. Hava ve su kirliliği, sigara, alkol de işin cabası. Sonuç modern çağ hastalıkları. Bunların arasında en ölümcülü kanser. Kronik yorgunluk sendromu ise hayat kalitemizi düşüren bir sağlık sorunu. Ayrıca bedenimiz, tüm bu kimyasal maddeler ve toksinlerden etkilenmeye devam edip, filtre edemezse tabloyu kronik yorgunluk dışında sindirim sorunları, ruh hali değişiklikleri, cilt problemleri de ekleniyor.”

Dr. Mehmet Emin Erdem, “Mümkün olduğunca gıda seçiminde organik ürünleri tercih edin. Örneğin; köy yumurtası, hormonsuz kırmızı et ve beyaz et, mevsiminde yetişen sebze meyve tüketimine özen gösterin. Bol su tüketiniz. Vücut PH’sını yükseltmek, alkalize etmek için tercihen alkali su tüketin. Egzersiz ve ter atımı harika bir detoks yöntemidir. Toksik bileşenler ve ağır metalleri bağlayan fitokimyasallar içeren bitkiler arasında yeşil mercimek ve kişniş özel bir yer tutarlar. Ayrıca vetiver uçucu yağının da ağır metal atılımında etkinliği gösterilmiştir. Kimyon da bu konuda etkilidir. Ozon tedavisi seçilmiş olgularda ağır metal şelasyonunda işe yarar. Kil tedavisi de bu konuda etkili olabilir. Tüm bu uygulama yöntemlerini, konusunda deneyimli sağlık profesyonelleri ile değerlendiriniz. Sağlıkla kalın" diyerek sözlerine son verdi.