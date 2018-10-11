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11 Ekim 2018 Perşembe 14:49

Küçük Azra’nın yardım çığlığı duyuldu

Antalya’da milyonda bir görülen ve tedavisi bulunmayan Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan 5 yaşındaki Azra’nın, solunum cihazı ve diğer tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Antalya Valiliğinin izniyle başlatılan...

Küçük Azra'nın yardım çığlığı duyuldu
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Antalya’da milyonda bir görülen ve tedavisi bulunmayan Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan 5 yaşındaki Azra’nın, solunum cihazı ve diğer tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Antalya Valiliğinin izniyle başlatılan kampanyada 25 bin TL toplandı. Aile artık Azra’nın ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek.

6 yıl önce uykusundan çığlıkla uyanan ve götürüldüğü hastanede Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan Derya ve Mehmet Cunduz çiftinin tek çocukları Azra, bugüne kadar oturma, konuşma, duyma, ağızdan beslenme ve son olarak da solunum gibi hayati fonksiyonunu kaybetti. Bir yıl önce yakalandığı enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Azra, boğazına açılan trakeostomi sayesinde solunum cihazıyla nefes alabiliyor. Küçük Azra, midesinden beslenirken, tükürükleri hortum yardımıyla ağzından alınıyor ve yatağında ise hareketsiz şekilde yatıyor. Doktorların en fazla 4 ya da 5 yaşına kadar yaşayabileceğini ifade ettiği Azra bugün 6 yaşına girdi. Büyüdükçe medikal ihtiyaçları da artan Azra için ailesi tüm gelirlerini kullandı.

"Para kısa sürede toplandı"

Kızlarının son dönemlerinin daha rahat bir ortamda geçirmesini isteyen Cunduz ailesi Antalya Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 1 ay önce açılan banka hesabında 8 bin TL birikti. Ailenin yardım çağrısını medya aracılığıyla duyurmasının ardından bir günde eksik olan 17 bin TL de toplandı.

Önce Antalya Valiliğine, sonra bankaya gidip hesabı donduran aile, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.
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