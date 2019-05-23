Doğal yöntemlerle elde edilmiş olan bitkisel ürünlerin satışını yapan Kyani; insanların gerek bakım, gerek beslenme, gerekse de güzellik noktasında fayda sağlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca insanlara yeni bir iş imkanı sunarak, onlara ek kazanç imkanı tanıyor. Tüm bunlara rağmen Kyani mağdurları adı altında birçok konuya internet üzerinde rastlamaktayız. Bu şekilde şikayetlerin olmasında birkaç farklı neden yatmaktadır. Kyani ile alakalı hem ürünlerinden, hem de network marketing sisteminden yola çıkarak, ifade edilen mağduriyetlerin sebeplerine inecek ve neden böyle bir mağduriyet yaşandığına dair konulara açıklık getireceğiz.

Öncelikle Kyani ürünlerinin kalitesini, aynı zamanda da kaliteye göre çok uygun fiyatlı olmasını çekemeyenler tarafından bu şekilde mağduriyet konuları açılmaktadır. En çok da bu yüzden bu noktada şikayetler baş göstermektedir. Diğer şikayetler ise sahte ürünleri kullananlar, network marketing sistemi içerisine girerek, işi tam anlamadan markanın ürünlerini satmaya kalkışanlar tarafından dile getirilmektedir.

Kyani ürünlerinin taklitlerinden kaçının

Eğer üzerinde etiketi olmayan, ambalaj içerisine alınmamış olan ürünleri temin ederseniz; o zaman sorun Kyani markasında değil, tamamen sizdedir. Çünkü birçok sektörde olduğu gibi, bu sektörde de Kyani’nin prestijinden nemalanmaya çalışan ve bu şekilde sahte ürünlerle kazanç elde etme yoluna giden birçok kişi var. Siz siz olun üzerinde etiketi olmayan, ambalajlanmamış ürünleri temin etmeyin ve ürünleri satın alırken de mutlaka güvenilir yerlerle irtibat kurun. Bu şekilde Kyani mağdurları arasında yer almaz ve güvenle ürünleri kullanabilirsiniz.

Kyani markasını doğru analiz edin

Kyani mağdurlarının bir kısmı da, markanın ürünlerinin satışını yapmaya kalkan, ancak doğru bir şekilde eğitim almadan bu işe girişenlerdir. Bir şekilde sisteme kayıt olan ve daha sonrasında da bir türlü üye bulamadıkları için ürünleri iade etmek, parasını geri almak isteyenler; bu noktada mağdur olduklarını dile getiriyorlar.

Üye olmadan önce verilen eğitimleri dikkatli bir şekilde izlerseniz; böyle bir durumun asla söz konusu olmadığı açıkça belirtilmektedir. Bu sebeple bir işe girmeden önce onun eğitimini tam manasıyla alın ve daha sonra mağdur duruma düşmeyin. Zaten markanın network marketing sektörüne adım atacak olan üyelerine verdiği eğitimler dikkatli bir şekilde izlenir ve uygulanırsa sorunlar ortadan kalkacaktır.

Kısaca Kyani; gerek ürünleri, gerekse de network marketing sistemi ile kesinlikle üyelerini mağdur duruma düşürmeyen, onlara her türlü kolaylığı sunan bir marka olarak gün yüzüne çıkmaktadır.

Kyani ürünlerini https://www.hepsiburada.com/Kyani üzerinden temin edebilir Kyani hakkındaki diğer haberimizi https://www.malatyagercek.com/guncel/kyani-sahtekarligi-gercek-mi-h1965258.html inceleyebilirsiniz.

Kaynaklar;

https://www.milligazete.com.tr/haber/1900856/kyani-nedir-kyani-urunlerinde-sikayet-var-mi

http://www.yenisoz.com.tr/kyani-urunleri-arasinda-neler-var-haber-38839