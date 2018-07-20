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20 Temmuz 2018 Cuma 10:11

Laparoskopik yöntem kanser hastalarına umut ışığı oluyor

Günümüzde cerrahi tedavi hemen hemen tüm erken dönemde belirlenmiş kanserlerde en etkili tedavi yöntemi olmaya devam ediyor. Çağımızın vebası olarak adlandırılan kanser hastalığı, erken dönemde saptanabildiğinde uygulanacak tedavilere...

Laparoskopik yöntem kanser hastalarına umut ışığı oluyor
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Günümüzde cerrahi tedavi hemen hemen tüm erken dönemde belirlenmiş kanserlerde en etkili tedavi yöntemi olmaya devam ediyor. Çağımızın vebası olarak adlandırılan kanser hastalığı, erken dönemde saptanabildiğinde uygulanacak tedavilere olumlu cevap verebiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Altıntoprak, laparoskopik (kapalı) yöntem ile gerçekleştirilen ameliyatların kanser hastalarına umut ışığı olduğunu söyledi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Altıntoprak, uzun yıllar boyunca açık yöntemle uygulanan karın içi cerrahi işlemlerin son 10 yıldır yerini laparoskopik (kapalı) yöntem olarak adlandırılan tekniğe bıraktığını söyledi.

Temelde açık olarak yapılan ameliyatın aynısının yapıldığı laparoskopik yöntem hastalara; ameliyat sonrası daha az ağrı, daha çabuk ve daha kolay ayağa kalkabilme, daha az enfeksiyon riski, daha çabuk hastaneden taburcu olabilme, günlük yaşama ve çalışma hayatına daha çabuk dönebilme ve daha iyi kozmetik sonuçlara sahip olma avantajlarını sağlıyor. Safra kesesi hastalıkları, apandisit ve fıtık gibi kanser olmayan hastalıkların tedavisinde rutin olarak kullanılan bu yöntem, hem tecrübenin artması hem de teknolojik gelişmeler sonucunda, artık günümüzde kanser ameliyatlarında da güvenle ve başarılı bir şekilde uygulanır hale geldi.

Laparoskopik yöntem özellikle sindirim sistemi kanserlerinde (Kolon ve rektum kanserleri, mide kanserleri, pankreas kanserleri ve ince bağırsak kanserleri) eğer hastada bu yöntemin uygulanmasına engel olacak bir durumu yok ise rutin olarak uygulanabiliyor. Kapalı yöntemle yapılan kanser ameliyatlarının onkolojik sonuçlarının, diğer bir değişle hastalığın cerrahi tedavisinin, açık yöntemden farklı olmadığı, açık olarak yapılan ameliyatın aynısının kapalı olarak yapılabildiği Dünya çapında yapılan çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Önemli kriterlerden birisi ise; ameliyatı gerçekleştiren cerrahi ekibin bu konudaki deneyimi. Deneyimli bir cerrahi ekip varlığında sindirim sisteminin birçok kanser ameliyatı laparoskopik olarak güvenle ve başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor.
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