Lazer Epilasyon Fiyatları

Lazer Epilasyon, bir kişinin vücudundaki herhangi bir noktada görünen tüylerin acı veren metotların dışında lazer ışınları ile taranarak yok edilmesidir.

Geçmişten günümüze tüm kadınların derdi olan ve çözüm için onlarca yöntem kullanılan epilasyon artık erkeklerinde sıklıkla kullanıldığı bir yöntem haline geldi. En acısız, zararsız ve uzun vadede kalıcı çözüm sunan lazer epilasyon artık yaygın olarak uygulanmaya başlandı. Şişli lazer epilasyon ve kişisel bakımla ilgili tüm işlemlerde oldukça hatırı sayılır sayıda merkeze sahip olmakla birlikte giderek adından sıklıkla söz ettiren bir ilçedir. Ayrıca İstanbul’da Sarıyer lazer epilasyon ve Beşiktaş lazer epilasyon merkezleri de bu anlamda giderek artan bir üne sahiptir.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer Epilasyon, bir kişinin vücudundaki herhangi bir noktada görünen tüylerin acı veren metotların dışında lazer ışınları ile taranarak yok edilmesi uygulamasıdır. Seans olarak işlemler yapılmakta ve tüylerin kök hücresine ışın yollanarak tüylerin tamamen yok olmasını sağlamaktadır. Seansların sonucunda cildin üst katmanı eskiye nazaran çok daha taze, temiz ve pürüzsüz bir görünüme sahip olur. Şişli lazer epilasyon bu anlamda kendini oldukça geliştirmiş ve sürekli yenilenerek yeni metotlar ve ekipmanlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Uygulama öncesinde işlem yapılacak bölgenin tüylerden arınmış olması gerekmektedir. Tüyler alınmadığında bir işlem uygulanamaz. Çünkü ışınlar o bölgeye ulaşamaz ve ayrıca çıkan tüylerde yanma durumu meydana gelir.

Bölgedeki tüylerin fazlalığına ve kök tüylerin yapısına bağlı olarak seans süreleri değişmektedir. Her seans ortalama 5 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir. Beşiktaş lazer epilasyon merkezi kişiye özel olarak işlemleri gerçekleştirmekte ve ilk seans sonrasında bile gözle görülür sonuçlar elde etmektedir.

İstanbul il sınırları içersinde bu merkez dışında Sarıyer lazer epilasyon ve Şişli lazer epilasyon merkezide hastalarına en üstün hizmeti vermekte ve günlük yaşamlarına devam etmelerine olanak sunacak kadar özenle ve titizlikle işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Lazer Epilasyon Kullanım Alanları

Lazer epilasyon hastanın istediği ya da rahatsızlık duyduğu herhangi bir bölgede yapılabilmektedir. Yapılan araştırmalarda en çok tercih edilen bölgelerin yüz, çene, yanak, genital bölge, bacak bölgesi, göz çukuru, kaş, omuz, kol, bilek, kalça, sırt ve bel bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Gerek Şişli lazer epilasyon merkezi gerekse de farklı merkezlerde her biri alanlarında uzman çalışanlar en iyi verimi almak ve kalıcılık sağlamak adına çalışmalarını sürdürmekte ve mutlu müşteri felsefesiyle hizmet vermektedir.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Bu işlemin maliyeti işlemin yapıldığı bölge, seans süresi ve seans sayısına göre değişkinlik göstermektedir. Beşiktaş Lazer Epilasyon merkezinde olduğu gibi bu alanda hizmet veren tüm merkezlerde işlemin öncesinde fiyat, uygulama süresi ve işlemle ilgili tüm bilgiler verilmektedir. Ayrıca Sarıyer lazer epilasyon merkezi ve bu anlamda öncü semtlerden biri olan Şişli lazer epilasyon merkezinden de her türlü bilgiyi almak mümkün.

Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

Lazer Epilasyon ekipmanları uygulamanın yapılacağı cildin yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Her cilde aynı makine kullanılması cilde hasar verdiği gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara da yol açmaktadır. İşlem sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli kriter cildin üst katmanın belirlenmesi ve gerek üst gerekse de alt katmanına bir hasar vermeden uygulanabilmesidir. Sarıyer lazer epilasyon ve bu cihazı kullanan merkezlerin hepsinde bu ekipmanlar mevcuttur.

3 çeşit lazer cihazı bulunmaktadır. Bunlar; Alexandrite, Diode ve Nd Yag Epilasyon olarak aktarılmaktadır. Hem Sarıyer lazer epilasyon hem Beşiktaş lazer epilasyon hem de Şişli lazer epilasyon merkezlerinde yer alan ve son teknolojik ürünlerin gelmesiyle yenilenen bu cihazlar bulunmaktadır.