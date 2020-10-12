Lazer Epilasyon Nedir ve Nasıl Yapılır?

Işınların yardımıyla kişilerde kıl ve tüy problemlerine kalıcı çözümler üretmek adına geliştirilmiş teknolojinin adına Maltepe lazer epilasyon denmektedir. Lazer uygulamaları kadın ya da erkek fark etmeden 12 yaş üzeri herkese uygulanabilir ve etkileri kalıcı olmasından dolayı yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Klasik yöntemlere göre etkili ve acısız olan lazer epilasyon uygulamaları doğru cihazlarla ve uzman kişiler tarafından yapıldığı takdirde son derece zararsız ve güvenli bir uygulamadır. Lazer uygulamaları öncesinde cildin temiz olması yeterli iken sonrasında güneş ışınlarına direk maruz bırakılmamalıdır. Uygulama oldukça basit ve pratik tekniklerle yapılır. Hasta Maltepe lazer epilasyon sırasında ağrı ya da acı hissetmezken klinik ortamlarda gerçekleştirilen uygulama sonrası günlük yaşamına devam edebilir.

Lazer Epilasyon Nedir?

Kişilerde kıl ve tüy sorunu eskilerden günümüze kadar estetik bir problem halindedir. Bu estetik sorun için birçok yöntem geliştirilmiş ama başarılı olunmamış, kalıcılığı olmamıştır. Ataşehir lazer epilasyon tercih eden kişiler kıl problemlerinden kalıcı bir şekilde kurtulurken bakım gerektirmeyen pürüzsüz bir tene sahip olurlar. Oldukça güvenli ve sağlık sorunu yaratmadan 12 yaşını doldurmuş herkese uygulama yapılabilir.

Lazer Epilasyon Nasıl Uygulanır?

İstenmeyen ve problem olan kıl yoğunluğu yaşanan bölgenin temizlenmesi ve dış etkenlerden arındırılmasıyla Ataşehir lazer epilasyon süreci başlar. Uygun seçilen lazer cihazından seri atışlarla bölgeye ısı ve ışık demeti verilerek kişinin kıl kökleri tahribata uğrar ve bir daha çıkmamak üzere dökülmesi sağlanır.

Lazer Epilasyon Kullanım Alanları

Lazer cihazları günümüze gelene kadar askeri ve tıp olmak üzere birçok alanda başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Kadıköy lazer epilasyon amaçlı kullanımları vücudun her alanında ve kıl sorunu yaşanılan her bölgesinde güvenle kullanılabilen teknolojiye sahiptir. Kıl köklerini tahrip ederek kişilerin pürüzsüz bir cilde kavuşmasına yardımcı olan en kalıcı yöntemdir. Uzman kişinin dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarılarına dikkat ederek oldukça konforlu, acısız bir süreç geçirmeniz mümkündür. Öncesinde ve sonrası bakım gerektirmeden birkaç dikkat edilmesi gereken nokta sağlıklı, güvenli bir Kadıköy lazer epilasyon uygulaması yapılmasına yardımcı olacaktır.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Epilasyon için yapılan lazer uygulamaları kişilere özel planlar oluşturulmasıyla uygulanır. Lazer epilasyon için fiyatlar oldukça önemlidir. Fiyatlar kısmında değişkenlik yaşanmasına neden olan faktörler vardır. Değişkenlik yaratan faktörler olarak kişinin kıl ve cilt yapısına göre yöntem belirlenmesi, seans süreleri, uygulama yapılacak merkez ve uzman kişinin deneyimi sayılabilir. Bu faktörler lazer epilasyon fiyatları üzerinde oldukça etkilidir. Önceden cilt analizi yapılması net bilgilere sahip olmak adına önem taşır.

Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım alanlarına ve kişilere özel olmasına bağlı olarak Maltepe lazer epilasyon uygulamaları için geliştirilmiş 3 farklı cihaz ve bu cihazların uyguladıkları kıl alma yöntemleri vardır. Birincisi alexandrite lazer epilasyon; açık cilt yapısına sahip olan kişilere özel üretilmişlerdir. Koyu tenli ve ayva tüye sahip kişilerde yan etki yaratma ihtimali olmasından dolayı kullanımı uygun değildir. Diode lazer epilasyon; dalga boyları ve etkileri diğer Kadıköy lazer epilasyon yöntemlerine göre oldukça fazladır. Bu nedenle koyu tenli kişilerde bile etkilerini gösterebilen güce sahiptir. En son olarak da nd yag lazer epilasyondur. Bu yöntem çok koyu tenli kişilere özel olarak üretilmiştir. Etkileri çok derinlere olmasından dolayı ağrılı bir yöntemdir ve bu nedenle kullanımı tercih edilmez. Önemli olan başarılı sonuçlar için doğru yöntemin belirlenmesi gerektiği ve bunun için cilt analizi yapılması gerektiğidir.