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18 Ekim 2020 Pazar 17:48

Lazer Epilasyon ve Fiyatları

Lazer epilasyon yöntemi kadın ve erkek birçok kişi tarafından tercih edilen ve kalıcı çözümler sunan bir yöntemdir.

Lazer Epilasyon ve Fiyatları
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Lazer epilasyon, kişilerin psikolojik olarak etkilendiği istenmeyen tüylere karşı tamamen kurtulmak için pratik çözümler sunan bir yöntemdir. Lazer epilasyon ve fiyatları, uygulanacak bölgenin alanına kişilerin kıl yapısına göre farklılık gösterir. Kişilerin isteği doğrultusunda belirli bölgeye veya tüm vücut şeklinde lazer epilasyon işlemi uygulanabilir.

Lazer epilasyon işleminin, uzman ve eğitimli kişiler tarafından steril ortamlarda gerçekleştirilmesi gerekir. Kâğıthane lazer epilasyon işlemi, uzman kişiler tarafından steril ortamlarda gerçekleştirilir. Kalitesiz ve ucuz hizmet sunan yerlerden kesinlikle kaçınılması gerekir. Uzman olmayan kişi tarafından gerçekleştirilen lazer epilasyon işlemi, cilde zarar verebilir. Şişli lazer epilasyon kaliteli hizmeti uygun fiyatlarda sunar.

Lazer Epilasyon Nedir?

Levent lazer epilasyon teknolojinin getirdiği son yenilikleri kadın, erkek herkes tarafından tercih edilen yöntemlerden birisidir. Lazer epilasyon, insanların vücudunda istenmeyen tüylerin kalıcı ve sağlıklı olarak yok edilmesi işlemidir. İnsan vücudunda belirli bir yaştan sonra bazı bölgelerde yoğun bir şekilde kıl görülür. Bu kıl ve tüyler, insanları rahatsız eden ve görünüm olarak hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Lazer epilasyon işleminde lazer ışığı, kıl köklerinin bulunduğu yerlere uygulanır. Kıl köküne gönderilen lazer ışının, insan sağlığı açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Yalnızca kıl kökünü tahrip eden bir yöntemdir. Lazer epilasyon işlemi, kişilerin ten yapısına ve kıl yapısına göre 5 ile 10 seans arasında uygulanabilir. Kâğıthane lazer epilasyon ciltte herhangi bir hasar oluşturmadan etkili sonuçlar almayı amaçlamaktadır.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Şişli lazer epilasyon oldukça kolay ve pratik bir yöntemdir. Lazer epilasyon işlemi, kişilerin talep ettiği yerlerde bulunan kıl köklerine lazer ışınının göndermesi işlemidir. Lazer epilasyon yöntemi, kişilerin kıl yapısına ve kıl yapısına göre değişiklik gösterir. Koyu ten tipine sahip kişiler için farklı yöntemler ve açık cilt tenine sahip kişiler için farklı yöntemler tercih edilir. Lazer epilasyon öncesinde işlemi gerçekleştirilecek uzman ile görüşme yapılmalıdır.

Epilasyon öncesinde lazer epilasyon uygulanacak bölgenin, jilet ile temizlenmesi gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; ağda, cımbız gibi yöntemler kesinlikle kullanılmamalıdır. Lazer işlemi esnasında kişilerin ağrı çekmemesi için özel jel veya krem sürülür. Lazer epilasyon işlemi tamamlandıktan sonra uzman tarafından belirtilen önerilere uyulması gerekir. Levent lazer epilasyon en iyi sonuç için son teknolojik aletler kullanılır.

Lazer Epilasyon Kullanım Alanları

Kâğıthane lazer epilasyon işlemi ergenlik dönemini tamamlamış herkese rahatlıkla uygulanabilir. Lazer epilasyon, vücutta istenmeyen tüylerin bulunduğu bölgelere uygulanır. Sağlık açısından herhangi bir sakıncası bulunmayan yöntemde, yalnızca kıl kökleri tahrip edilir. Lazer epilasyon şu bölgelere uygulanır:

  • Yüz bölgesi
  • Koltuk altı bölgesi
  • Kollar ve bacaklar
  • Bikini bölgesi
  • Tüm vücut

Lazer epilasyon yöntemi kadın ve erkek birçok kişi tarafından tercih edilen ve kalıcı çözümler sunan bir yöntemdir. Lazer epilasyon işlemi, sarı kıl yapısına sahip vücudunda cilt rahatsızlıkları ve yara bulunan ve kalp, kanser gibi rahatsızlığı bulunan kişilere uygulanmaz.

Ayrıca lazer epilasyonda istenilen sonucun alınabilmesi için kişinin ergenlik dönemini tamamlaması gerekir. Levent lazer epilasyon hizmetinde tam sonuç alabilmek için seanslar düzenli bir şekilde takip edilmelidir.

Lazer Epilasyon Çeşitleri

Şişli lazer epilasyon işleminden tam sonuç alabilmek için uygulamanın cilt ve kıl tipine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Lazer epilasyon için farklı lazer epilasyon aletleri kullanılır. Kullanılan yöntemlerin hepsinde amaç, kıl kökünü yok etmektir. Lazer epilasyon çeşitleri şunlardır:

  • Alexandirite Lazer Epilasyon Yöntemi
  • Diode Lazer Epilasyon Yöntemi
  • Nd: yağ Epilasyon Yönetimi
  • Ruby Lazer Epilasyon Yöntemi

Kâğıthane lazer epilasyon çeşidi kişilerin kıl yapısına ve ten rengine göre seçilerek, uzmanlar tarafından uygulanarak istenmeyen tüylerden tamamen kurtulmanızı sağlar.

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