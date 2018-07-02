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02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:12

Leke Tedavisi

Leke Tedavisi
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Leke tedavisi günümüzde sahip olunan teknoloji ile birlikte güncel olarak varlığını sürdüren ve en çok talep gören işlemlerden birisidir. Sahip olunan birçok yöntemle birlikte vücudunuzda bulunan lekeler kolaylıkla giderilebilir. Kullanılan hassas cihazlar ise hiçbir şekilde size ve cildinize zarar vermez. Ayrıca büyük dikkatle çalışan lazer makineleri, açık ve koyu tenlere aynı hassasiyetle yaklaşır. Bundan dolayı açık renkli hastaların endişelenmesine gerek yoktur.

Leke Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Leke tedavisi için ilk olarak gerekli olan şey, lekenin oluşum sebebinin tespit edilmesidir. Yapılan tespitin ardından bu leke oluşumuna sebep olan etken ortadan kaldırılır. Bunun sebebi, tedavi süresince iyileşme sürecini yavaşlatmaması ve yeni leke oluşumunun engellenmesidir. Ardından uygun tedaviye karar verilmesi için lekenin derinliği ölçülür. Eğer leke henüz yeni oluşmuşsa cildin olumlu tepki verme ihtimali o kadar artacaktır. Bu gibi tetkikler tamamlandıktan sonra eğer cildinizde herhangi bir yanma, kızarıklık, kaşınma ve pullanma durumu yoksa işlem yapılır ama eğer vücudunuzda bu durumlardan herhangi biri yaşanırsa, tedavi için cildin normal haline dönmesi beklenir. Hepsinden sonra ise, mezoterapi, kimyasal peeling ve farklı lazer çeşitlerinden size uygun olanı kullanılarak tedavi işlemi başlatılır.

Leke Tedavisi Kimlere Yapılır?

  Leke tedavisi on sekiz yaşından büyük, tedavi için uygun şartlara sahip olan herkese yapılabilir. Yapılamayacağı durumlar şunlardır; yapılacak olan bölgede oluşan yaralar (uçuk enfeksiyonu gibi), gebelik durumu, lekenin tedaviye uygun olmaması. Bu durumlar dışında bulunan tüm hastalara leke tedavisi uygulanabilmektedir.

Leke Tedavisinin Yan Etkileri

  Leke tedavisinde oluşabilecek çok büyük yan etkiler yoktur. İnsanlar özellikle bu konuda endişelenseler de sadece gerekli önlemleri almaları yeterlidir. İlk seanstan itibaren lekenin soluklaşması gözle görülebilir bir biçimde gerçekleşecektir. Sadece hastaların yapması gereken, tedavi süresi boyunca güneş ışınlarına maruz kalmamak ve güçlü koruma faktörlerine sahip güneş kremleri kullanmaktır. Aksi halde tedavi olumsuz etkilenebilir. Kimi zaman yara ve enfeksiyon oluşumu görülse de bu oldukça nadirdir. Vücudunuzun uygun şartlara sahip olduğu takdirde tedaviye başlayacağınız için endişeleneceğiniz hiçbir şey olmamalı.

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