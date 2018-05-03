Liposakşın yöntemi ile vücuttaki inatçı yağlar alınıyor

Acıbadem Ankara Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı İhsan Türkmen, liposakşın ile vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen inatçı yağların cerrahi olarak alındığını belirterek, "En sık uyguladığımız bölgesel alanlar arasında karın, bel yağları, erkeklerde kadın tipi göğüs büyümesi durumlarında, basen, diz yanları, ayak bilekleri çevresi ve gıdı bölgeleri yer alıyor’’ dedi.

Acıbadem Ankara Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı İhsan Türkmen, liposakşın ile vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen inatçı yağların cerrahi olarak alındığını belirterek, "En sık uyguladığımız bölgesel alanlar arasında karın, bel yağları, erkeklerde kadın tipi göğüs büyümesi durumlarında, basen, diz yanları, ayak bilekleri çevresi ve gıdı bölgeleri yer alıyor’’ dedi.

Plastik ve Estetik Cerrahı Uzmanı İhsan Türkmen, liposakşın tedavisinin özellikle yaz aylarında daha çok tercih edildiğini belirterek, "Yaz ayları yaklaştıkça insanlar haliyle tatile gitmeye başlayacakalar, bikini giymeye başlayacaklar. Bu dönemde en sık yaptığımız ameliyatlardan birisi yağ alma olarak bilinen liposakşın ameliyatı. Liposakşın ameliyatı aslında biraz yanlış bilinen bir ameliyat. Genelde zayıflama tekniği olarak değerlendiriliyor. Aslında bir zayıflama yöntemi değildir. Vücudun bazı bölgelerinde meydana gelen inatçı yağların cerrahi olarak alınmasına verilen genel bir isimdir. Aslında bölgesel yağlanmaların oluşturduğu şekil bozukluklarını düzeltmek amacıyla kullanıyoruz. En sık uyguladığımız bölgesel alanlar arasında karın, bel yağları, erkeklerde kadın tipi göğüs büyümesi durumlarında, basen, diz yanları, ayak bilekleri çevresi ve gıdı bölgeleri yer alıyor’’ ifadelerini kullandı.

Liposakşında kullanılan en gelişmiş teknikleri anlatan Türkmen, ’’Biz hastanemizde ultrasonik liposakşın olarak bilinen vasor liposakşın teknolojisi kullanıyoruz. Bu teknoloji yüksek frekanslı ses dalgalarının oluşturduğu titreşimler sayesinde yağ hücreleri yağ kompartmanlarından ayrılıyor. Aslında üç basamaklı bir ameliyat şekli. Genel anestezi altında ve ameliyathane koşullarında yapıyoruz. Öncelikle özel hazırlanmış bir solüsyon yağlanmanın olduğu bölgeye veriliyor. İkinci aşamada yüksek frekanslı ses dalgalarının titreşim etkisinden faydalanarak yağ hücrelerini yağ kompartmanından ayırıyoruz ve bir eriyik haline getiriyoruz. Son olarak üçüncü basamakta da bu eriyi dışarıya alıyoruz. Bu teknik dokuya oldukça saygılı bir teknik. Yağ hücrelerine spesifik bir etki gösteriyor. Dolayısıyla çevre bağı dokusu, damarlar, sinir hücreleri hasarlanmamış oluyor. Bu anlamda diğer tekniklere göre iyileşme daha hızlı oluyor. Ödem ve morluk daha az oluyor ve sinir hücreleri çok zarar görmediği için ameliyat sonrası ağrı diğer tekniklere göre oldukça az oluyor’’ şeklinde konuştu.

’’Bu yöntemle çok küçük deliklerden yaptığımız ameliyatlar, neredeyse izsiz diyebileceğimiz bir yöntem’’

Türkmen, iyileşme sürecini hakkında bilgi vererek, ’’Hastalarımız ameliyat için geliyorlar, genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştiriyoruz ve genellikle bir gün hastanede kalıyorlar. Bir gün sonra çok büyük bir kısmını taburcu etmiş oluyoruz. Bunlar çok küçük deliklerden yaptığımız ameliyatlar, neredeyse izsiz diyebileceğimiz bir yöntem. Bu sayede ikinci günden sonra duş ve banyo için hastalarımıza izin veriyoruz. Üçüncü günden sonra da normal sosyal yaşantılarına, iş yaşantılarına dönebiliyorlar. Üç hafta korse kullanmalarını istiyoruz’’ dedi.

High definition yöntemi için gerekli şartları anlatan Türkmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Bu vasor liposakşın teknolojisi sayesinde düzenli olarak spor yapan hastalarda bu olmazsa olmaz bir şey. Hastamızın mutlaka sporla haşır neşir olması lazım. Yani normal bir insanda, bölgesel yağlanmaları olan ve bundan kurtulmak isteyen her insanda olmuyor. Fakat sporla haşır neşir olan insanlarda high definition dediğimiz kasları ön plan çıkarabildiğimiz, çok daha ileri bir liposakşın tekniğidir. Örneğin kadınlarda karın bölgesinde ön ve yan oluklar, kasık ve kaburga geçişlerindeki gölgelenmeleri, erkelerde six pack, adonis ve göğüs kaslarını ön plana çıkarıp onları çok daha sportif bir hale dönüştüreibliyoruz.’’

Türkmen, liposakşın yöntemiyle alınan yağların uygun olan hastalarda başka bölgelerde de kullanılabildiğini vurgulayarak, ’’Vasor liposakşın teknlojisi sayesinde yağ hücrelerinin yaşayabilirliği çok yüksek olduğu için neredeyse yüzde 80’in üzerinde oranlara bir kalıcılığa sahip oluyor. Dolayısıyla biz bu yağları hasta uygunsa ameliyat öncesine planlayıp ve değerlendirip, göğüs bölgesinde, popo bölgesinde hacim kazandırmak amacıyla veya çeşitli bölgelere hacim kazandırmak veya bir dolgu amacıyla kullanabiliyoruz’’ açıklamalarını yaptı.