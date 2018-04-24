LÖSEV İyilikler Tır’ı İzmir aileleriyle buluştu

LÖSEV, “Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. İzmirli aileleri ile buluşan LÖSEV İyilikler Tır’ı hasta ailelerine yardımları...

LÖSEV, “Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. İzmirli aileleri ile buluşan LÖSEV İyilikler Tır’ı hasta ailelerine yardımları yine yerinde ulaştırdı.

Kayıtlı tüm hasta ve ailelere yapılan kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak gibi yüzlerce farklı desteğin yer aldığı LÖSEV tır etkinliği ile Anadolu yollarında, en uzak şehirlerden en uzak köylere kadar ulaşmanın ve oradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunun yaşandığı projede şimdiki durak İzmir oldu. Bu yıl 23 Nisan kutlamaları ile de renklenen İyilikler Tır’ında LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından katılımcılar için çeşitli sürprizler de hazırlandı. Bir festival havasında gerçekleşen etkinlik süresince gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulundu. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre olanları gönüllerince seçtiler ve keyifli bir günü geride bıraktılar.