LÖSEV tırı Yozgat’ta 25 aileye ulaştı

Lösemi ve kanser hastası çocuklar ile ailelerine ulaşmak için yola çıkan LÖSEV tırının bugünkü durağı Yozgat oldu.

Lösemi ve kanser hastası çocuklar ile ailelerine ulaşmak için yola çıkan LÖSEV tırının bugünkü durağı Yozgat oldu.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Bölge Sorumlusu İrem Aykut, Cumhuriyet Meydanı’na yardım tırı kurarak LÖSEV’e kayıtlı 25 aileye yardımları ulaştırdıklarını söyledi. Aykut, yardım kapsamında imece usulü hazırlanan kuru gıda, et ürünleri, giysi, temizlik malzemesi ile oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını dile getirdi.

Sene boyunca Türkiye’nin 4 bir yanını LÖSEV tırıyla dolaştıklarını dile getiren Aykut, "Sadece lösemili değil, tüm kanser hastası ailelere yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ulaşamadığımız ailelerimize de bu yardımlarımızı kargo yoluyla iletiyoruz. Biz hem biraz daha görünürlüğümüzü artırmak hem de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu sayede gerek ailelerimizle tanışıyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz gerekse de ihtiyaçlarını birebir gidermiş oluyoruz” dedi.

Yozgat’ta 25 aileye yardımları ulaştırdıklarını hatırlatan Aykut, geri kalan ailelere ise yardımları kargo yoluyla ulaştırdıklarını ifade etti. Aykut ayrıca Lösemili Çocuklar Vakfı olarak Kurban Bayramı’nda vatandaşları vekaleten kurban bağışlarına davet etti.

Aykut, Yozgat’tan sonraki duraklarının ise Sivas olacağını ifade etti.