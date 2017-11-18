Medicana Sivas Hastanesi’nde Prematüre Günü etkinliği

Medicana Sivas Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Medicana Sivas Hastanesi’nde prematüre doğum ile dünyaya gelmiş aldığı tedavi ile sağlıklı bir yaşama kavuşan bebeklerin aileleri ile yeni doğan uzman hekimi, yeni doğan servis hemşireleri ve hastane yönetimi bir araya geldi.

Bebeklerin tedavi aldıkları dönem ve şimdiki hallerinin fotoğraflarının yer aldığı sunumda aileler oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hakan Şentürk prematüre doğumlarla ile ilgili ailelere bilgilendirmelerde bulunarak,"Bu mutluluğa hep neraber şahit olduk. Birlikte yaşadık, birlikte başardık" dedi.



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Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ise,"Türkiye’de her yüz bebekten dokuzu erken doğuyor. Ülkemizdeki doğum oranının fazla olması ile orantılı olarak prematüre bebek sayısı oldukça fazla. Bu bebeklerimizin sağlıkla hayata tutunabilmesi için, en önemli olan şey yeni doğan ünitesi olan merkezlerde doğum eyleminin gerçekleşmesi ve tedavilerinin yeni doğan uzmanı hekimleri tarafından yapılmasıdır. Prematüre bebek bakımında annelerin babaların emekleri sabırları, yeni doğan ünitesinde ki hekim, hemşire ve yardımcı personelin özverili çalışması, yeni doğan yoğun bakım disiplinine uygun davranılması bebeğin hayata tutunmasında büyük etkendir. Aileler ile personellerimiz tedavi süresince birlikte hareket etmesi tedavide bütünlüğün sağlanması başarıya ulaştırıyor. Medicana Sivas Hastanesi olarak bu bağlamda yatırımlarımızı bölgenin ihtiyacına yönelik yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. 2015 yılında Medicana Grubu hastaneyi devir aldığında 11 yeni doğan yatak sayısını 15 yatağa çıkararak sadece Sivas ve ilçeleri değil; Yozgat, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan Çorum ve hatta daha uzak şehirlerden hasta kabul etmeye başladık. Kimi zaman sağlık bakanlığının devreye girmesi ile helikopter ve uçak ile hastanemize hasta transferi gerçekleştirdik. Şuan aramızda bulunan ailelerde içinde de şehir dışından gelen misafirlerimiz var. 2015 yılından itibaren Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitemizde 2 bin 987 bebek tedavisi gerçekleştirmenin, ailelerin kucağına sağlıkla teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.