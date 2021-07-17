Meme Estetik İşlemleri Nelerdir? - Dr Ekrem Keskin

Sağlık merkezlerinde uygulanan meme büyütme işlemleri ile birlikte bayanların daha estetik olarak görünümü mümkündür. Aynı zamanda bazı hastalarda çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan meme sönmesi sorunlarının giderilmesi aşamasında yine bu tür işlemlere ihtiyaç duyulur.

Sonuç olarak gerek meme küçültme işlemleri gerekse de dikleştirme işlemleri uygulanarak hastaların memelerinin daha ideal boyutlara ulaştırılması temin edilir. Aynı zamanda bu tür hizmetler sayesinde çeşitli hastalıklar sonrasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi de mümkündür. Son zamanlarda estetik alanında ortaya çıkan yeni tekniklerin kullanılması ile birlikte bu tür işlemler daha basit hale gelir.

Meme Büyütme Estetiği

Genellikle implant ile gerçekleştirilen bir yöntem olan meme büyütme işlemlerinin temini aşamasında silikon implantlar kullanılabilir. Aynı zamanda bu tür büyütme işlemleri aşamasında dolgu ile de göğüslerin daha hacimli olması temin edilebildiğinden dolayı hastaya özel tedaviler önemlidir. Son yıllarda estetik beklentilerin karşılanması aşamasında önemli bir detay olarak memelerin büyütülmesi hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri açısından önem taşır.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Bazı hastalarda çeşitli rahatsızlıkların yanı sıra hızlı kilo vermenin bir yan etkisi olarak memelerin sönük duruma geçmesi karşımıza çıkar. Aynı zamanda bu tür büyütme işlemleri ile birlikte memelere hacim kazandırıldığından dolayı tercih edilir. Meme büyütme işlemleri bunun yanı sıra genetik olarak memeleri hacim kazanamamış hastalar için de tercih edilen bir operasyondur.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Kullanılan birden fazla yöntem bulunur. Liposuction yönteminin yanı sıra bu aşamada kullanılan implantlar ile daha hacimli bir görünüm mümkündür. Bunların dışında hyaluronik asit uygulamaları da yine hacim kazandırmak için tercih edilen yöntemler arasında yer alır. Günümüzde her hastane ve sağlık merkezinde farklı yöntemlerin kullanımı ile birlikte hastaların bu alanda beklentilerinin karşılanması kolaylaşmış olur.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Bu tür estetik işlemlerin dışında memeleri aşırı büyük olan hastaların meme küçültme işlemleri ile daha küçük ve estetik görünen memelere sahip olması kolaylaşır. Aynı zamanda bu tür küçültme işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında dikkat çeken çözümlerin temini aşamasında hizmet almak için estetik merkezlerinin tercihi önemlidir. Hazırlık olarak genellikle hastanın operasyon hakkında bilgilendirilmesi ve kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durması gerekir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Başarılı bir şekilde yapılan meme küçültme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra kişinin ağır hareketlerden uzak durması tercih edilir. Aynı zamanda bu işlemin sonrasında insanların göğüslerini koruması da beklentiler arasında yer alır. Operasyon sonrasında hemen iyileşme mümkün olmadığından dolayı bir iki hafta ağır egzersizlerden uzak durmak gerekir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme estetiği ile ilgili bir diğer işlem ise dikleştirme işlemidir. Günümüzde meme dikleştirme işlemlerinin uygulanması aşamasında öncelikle meme ucunun kontrolü sağlanır. Gerektiğinde meme bezinin bir miktar alınması ile birlikte bu işlem gerçekleştirilir.

Estetik olarak ön plana çıkan meme dikleştirme operasyonunun gerçekleştirilmesi aşamasında meme ucunda bulunan derinin gerginleştirilmesi için alınması gerekebilir. Aynı zamanda memede daha hacimli ve dik bir görünüm elde edebilmek için yine dolgu malzemesi kullanmak gerekebilir. Son zamanlarda sağlık ve estetik merkezlerinde uygulanan bu tür yöntemlerin kullanımı sayesinde insanların beklentilerinin karşılanması temin edilir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Memelerin şeklinden rahatsız olan hastaların bu tür tedavileri tercih etmesi mümkündür. Aynı zamanda bu tür dikleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte estetik olarak kişinin kendini daha iyi hissetmesi mümkün olduğundan dolayı estetik beklentileri olan hastalara bu yöntem uygulanır. Meme dikleştirme işlemlerinin birçok sağlık merkezinde uygulanması söz konusudur.