Meme kanserinde düzenli egzersizin önemi

Düzenli egzersiz yapan kadınlarda hem meme kanserinin ortaya çıkması, hem de var olan meme kanserinin tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, egzersizin metabolik sendrom oluşturan nedenleri ortadan kaldırabileceğini...

Düzenli egzersiz yapan kadınlarda hem meme kanserinin ortaya çıkması, hem de var olan meme kanserinin tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, egzersizin metabolik sendrom oluşturan nedenleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz meme kanseri hastalara önerilerde de bulundu.

Meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla, Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlendi. Antalya’daki OnkoTalya Kanser Kliniği uzmanlarından Prof. Dr. Melek Nur Yavuz ise meme kanserinde düzenli egzersizin önemine dikkat çekerek, düzenli egzersiz yapan kadınlarda hem meme kanserinin ortaya çıkması, hem de var olan meme kanserinin tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu belirtti. Amerikan Kanser Derneği’nin ve birçok doktorun meme kanseri teşhisi konmuş kadınlardan düzenli egzersiz yapmayanların, orta yoğunlukta haftada 4-5 saat süreyle egzersiz yapmalarını önerdiğini ifade eden Yavuz, tempolu bir yürüyüşün orta yoğunlukta egzersiz olarak kabul edildiğini kaydetti.

"Obezite de bu riski artırır"

Son çalışmaların, düzenli egzersizin meme kanseri hastalarının yaşam sürelerini artırabileceğini gösterdiğini vurgulayan Melek Nur Yavuz şöyle konuştu:

"Çünkü egzersiz, meme kanserli hastalarında kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini ve kanser nükslerini azaltmaktadır. Meme kanseri tedavisi için kemoterapi almak bir kadının metabolik sendrom riskini artırır; obezite de bu riski artırır. Metabolik sendrom, yüksek tansiyon, fazla vücut yağı ve yüksek kolesterol de dahil olmak üzere bir grup sağlık sorunlarıdır. Ayrıca, metabolik sendromun kendisi, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve meme kanseri nüksünü artıran bir etkendir. Araştırmalara göre, metabolik sendromlu kadınlarda meme kanseri çıkma olasılığı yüzde 17, meme kanserli de olan kadınlarda nüks ihtimali üç kat daha fazla ve meme kanserinden ölme olasılığı da iki kat daha fazladır."

"Metabolik sendromun ilacı: düzenli egzersiz"

Egzersizin, metabolik sendrom oluşturan nedenleri ortadan kaldırabileceğini belirten Prof. Dr. Melek Yavuz, yapılan son bir çalışmada erken evre meme kanseri tanısıyla tedavi edilen kadınlarda egzersiz ile sarkopenik obezite ve insülin seviyelerinin nasıl etkilendiğinin araştırıldığını dile getirdi. Sarkopenik obezitenin, bir kişinin obez olduğu ve aynı zamanda düşük kas kütlesine sahip olduğu anlamına geldiğini ifade eden Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

"Meme kanseri tedavisi almış, çoğu metabolik sendromlu ve sarkopenik obeziteli 100 kadının 50’si 4 ay boyunca haftada üç kez 1’er saatlik antrenman yapmışlar. Egzersiz programında, ağırlıklarla direnç eğitimi ve haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapılmış. Diğer 50 kadın ise egzersiz yapmadan normal günlük yaşantısına devam etmişler. Araştırmanın sonunda, araştırmacılar, egzersiz grubundaki kadınların, çalışmanın başında alınan ölçümlere kıyasla sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler bulmuşlar. Örneğin egzersiz yapanlarda metabolik sendrom yüzde 63 düşerken, yapmayanlarda yüzde 4 artmış. Egzersiz yapanlarda bel çevresi, kan trigliserit düzeyleri, kan şekeri düzeyleri, vücut yağ oranları ve toplam kiloda belirgin iyileşmeler saptanmış."

Dr. Yavuz meme kanserli hastalara şu önerilerde bulundu:

"Egzersizinizi haftada yaklaşık 4 saate kadar uzayan 20 veya 30 dakikalık seanslara ayırmanız size kolaylık sağlar. Yürümek egzersize başlamak için harika bir yoldur. Belki işe gitmeden önce 30 dakika ve öğle tatilinde 20 dakika yürüyün. Ya da işten sonra bir arkadaşınızla birlikte yürümeyi planlayabilirsiniz. Eğer sevdiğiniz, güvendiğiniz birisini bulursanız onunla beraber egzersizi yapmaya devam etme olasılığınız daha yüksektir. Ayrıca, aynı zamanda sosyalleşebilirsiniz ki bu da sizi oldukça rahatlatır. Sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı seçimleriyle birlikte düzenli egzersiz, meme kanserinde nüks riskini olabildiğince düşük tutmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Bu düzenli egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlığınızı en üst düzeyde tutmanıza yardımcı olabileceğini unutmayın. Kaç yaşında olursan ol, vücudunu hareket ettirmek için asla çok geç değildir. Ve başladığınız zaman da sakın bırakmayın, devam edin."