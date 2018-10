Merdiven altı fast food uyarısı

Türkiye’nin en büyük yerli fast food zincirlerinden Marmaris Büfe 1964’ün Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sargın, merdiven altı çalışan fast food işletmelerin arttığına dikkat çekerek, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Sargın, açıkta gıda tüketen müşterileri, et ürünleri paketlerinin üzerinde yazılı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün verdiği TR ile başlayan işletme onay numarasına bakmaları konusunda uyardı.

Sargın, gıda ve gıda güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Sargın, et ürünü kullanan tüm işletmelerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından verilen İşletme Onay numarasına sahip paketli ürünleri kullanmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Tüketicilerin gittikleri restoran, büfe ve kafelerde yiyecekleri et ürünlerinin paketlerinde TR ile başlayan işletme onay numarası olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Sargın, "İnsanımız sadece zehirlenip hastaneye gittiğinde nerede ve hangi şartlarda yemek yediğini araştırıyor. Doktor zehirlenme belirtisi görülen hastaya, ‘En son nerede yemek yedin?’ diye soruyor. Hasta da o zaman ‘Acaba ne yemiştim’ diye düşünüyor. Aslında bilinçli bir tüketici olarak; nerede ve hangi kalitede et yediğimizi yemek yemeden önce sorgulamalıyız" diye konuştu.

Çiçek koparmanın cezası 48 bin TL

Gıda sektöründe denetimlerin önemine vurgu yapan Sargın, sektördeki denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ifade etti. Bir çiçek (Manisa Lalesi) kopartmanın cezasının 48 bin TL olduğuna dikkat çeken Sargın, gıdadaki cezai yaptırımların artırılması ve teftişlerin ise sadece şikayet sonucu yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Sargın, merdiven altı satışı yapılan ürünlerin teftişinin sürekli ve dikkatli kontrollerle yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Marmaris Büfe 1964’ün insanların ucuz ve güvenilir yemek yemeğe başlamasıyla son zamanlarda en çok tercih edilen fast food zincirlerinden biri olduğunu söyleyen Sargın, "İnsanlar lüks restoranlarda 100-200 TL’ye yemek ücreti öderken artık şartlar gereği yemeğe daha az para harcanıyor. Bundan dolayı bizim hamburgerimiz, tostumuz daha çok satılmaya başlandı. Bugün hamburger veya tost ile birlikte bir ayran içtiğiniz zaman 15 liraya karnınızı doyurabiliyorsunuz" dedi. Müşterilerinin kendilerini seçmesinin sebebi yalnızca uygun fiyatları değil, tüm ürünlerinde en güvenilir malzemelerin kullanılması olduğunu vurgulayan Sargın, “Tüketiciye sağlıklı, hijyenik ve sağlıklı ürünler sunmak; böylelikle genç nesillerimizin sağlıklı gıdalarla beslenmesine yardımcı olmak bizi diğer markalardan ayıran en önemli özelliğimizdir” diye konuştu.