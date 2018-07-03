Mesanesinden 10 santimlik taş çıktı

Gaziantep’te idrar yapamama ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 81 yaşındaki hastanın mesanesinden 10 santimlik taş çıkarıldı.

Gaziantep’te yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Demiral, uzun süredir idrar yapamama ve karın ağrısı şikayetiyle Özel Gaziantep Anka Hastanesine başvurdu. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edilen Demiral’ın yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda mesanesinde tek parça halinde bir taş ve prostatı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren başarılı operasyonun ardından Demiral’ın mesanesindeki 10 santimetrelik taş ve 250 gram prostat alındı. Ameliyat sırasında ve sonrasında hastanın hiçbir sıkıntı yaşamadığı belirtilen Op. Dr. Çelik, “Hastamız bize başvurduğunda 6 aydır idrar yapamadığını ve ağrısı olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde hastamızda hastada 250 gram prostat ve mesanesinde 10 santimetre taş olduğunu belirledik. Hastaya foley sonda ile idrar kateterizasyonu uyguladık. Prostat ve taş büyüklüğünden dolayı açık ameliyat ile operasyona karar verdik. Prostat ve mesanesindeki taş alınan hastamızı üç gün sonra taburcu ettik. Hastamızın sağlık durumu şu an çok iyi” ifadelerini kullandı.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Mustafa Demiral, Op. Dr. Hilmi Çelik’e teşekkür ederek, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Keşke doktora başvurmak için bu kadar beklemeseydim“ dedi.

İdrarda kan varsa dikkat

İdrar yaparken güçlük çeken, yanma, ağrı ve idrardan kan gelme şikayeti bulunanların hemen doktora başvurması gerektiği konusunda uyaran Üroloji Uzmanı Çelik, “Mesane taşları özellikle belirli yaştan sonra genellikle prostat büyümesi sonucu yaygın olarak görülüyor. Erkek yaşlandıkça hormonal değişikliklerle prostat daha da büyüyor. Bu nedenle kişi idrar yapmakta güçlük çekiyor. Atılması gereken idrar mesanede kalınca da mineraller taşa dönüşüyor. Bu durum bazı erkeklerde genellikle röntgen çektirmeden belirti vermezken bazı hastalarda idrar yapamama, mesanede şiddetli ağrı, idrarda bulanıklık, kan şeklinde şikayetlerle baş gösteriyor.1 santimden küçük taşlar idrarla atılabiliyor ancak daha büyükse operasyon gerekiyor. Şikayetler ertelendikçe taşlar büyür ve daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Ben kişinin hiçbir şikayeti olmasa bile yılda bir kez mutlaka üroloji uzmanına başvurarak kontrol yaptırmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.