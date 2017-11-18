Mevsim geçişleri bedeni ve psikolojiyi etkiliyor

Hayat Sağlık Grubu’na bağlı Hayat Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Arslan, mevsim geçişlerinin bedeni ve psikolojiyi etkilediğine dikkat çekti.

Mevsim geçişlerindeki ısı değişimlerinin bağışıklık sistemini zayıflattığını, birçok mikroorganizmanın özellikle solunum yollarında hastalıklara yol açabildiğini kaydeden Dr. Zeki Arslan, “Grip, nezle, allerjikrinit, tonsillit, farenjit, larenjit, sinüzitler, bronşit,bronşiolit, astım, kronik bronşit, bronşiektazi, koah gibi birçok solunum yolu hastalığı mevsim geçişlerinde, özellikle de sonbahar ve kış döneminde yoğun bir şekilde mustarip olduğumuz hastalıklardır. Bu mikroorganizmalar genellikle damlacık yolu denilen yolla insandan insana bulaşabilmektedir. Korunmak için hastalarla direkt temastan kaçınılması gerekmektedir” dedi.

Sadece vitamin desteğinin yeterli olmayacağını da belirten Dr. Zeki Arslan, “Diğer direnç arttırıcılarla birlikte C, A, E vitaminlerinin kullanımını da faydalı görüyoruz. Diğer taraftan kronik solunum yolu hastalığı olan Astım, Kr. Bronşit, KOAH.,bronşiektazi gibi hastaların, bağışıklık sistemi zayıflayan kronik böbrek yetmezliği, diyabet, kronik kalp hastalığı olan hastaların, bilhassa 65 yaş üstü kişilerin ve çocukların bu hastalıklardan korunmaları, daha dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Mikroplardan korunmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Dr. Zeki Arslan, grip aşısının önemli olduğunu da söyleyerek, “Vatandaşlarımıza; sıcaklık farklarının arttığı zaman dilimlerinde ve hava kirliliğinin olduğu yerlerde dışarı çıkmamaları, hasta kişilerle temas etmemeleri, aynı evde yasayan hasta bir bireyvarsa uzak durulması, evin aralıklı olarak havalandırılması, mikroplar çoğunlukla burun veboğazımıza ellerimizden bulaştığı için ellerini sık sık yıkamaları, günlük alınan sıvı miktarını arttırmaları, bol miktarda taze sebze ve kontrollü miktarda da meyve tüketmeleri, düzenli uyku ve istirahat gibi koruyucu ve vücut direncini arttırıcı tedbirler almaları büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için



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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi gereken gıdalar hakkında da bilgiler veren Dr. Arslan, “Büyük öneme sahip olan besinlerden biri yoğurttur. Yoğurt ve yoğurt üretiminde kullanılan laktik asit bakterilerinin enfeksiyonları, gastrointestinal sistem hastalıklarını önleyici ve kanser riskini azaltıcı etkileri vardır. Düzenli olarak tüketildiğinde yoğurt, bağırsak mikro florasının dengesini geliştirir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Bununla beraber yoğurdun sindirimi kolaydır, ishali ve kabızlığı önler, kolon kanseri riskini de azaltır. Yoğurt, ileri yaş gruplarında bağışıklık sistemini güçlendirmekte önemli rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ayrıca demir, magnezyum, selenyum ve çinko alımını artırmak gerekir” dedi.