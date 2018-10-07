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07 Ekim 2018 Pazar 12:20

Mevsim geçişlerinde okullarda hijyene dikkat

Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler ve mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak için ellerin sık sık yıkanması gerektiğini söyleyen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Duygu Perçin, özellikle havaların soğuması ve okul döneminin...

Mevsim geçişlerinde okullarda hijyene dikkat
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Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler ve mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak için ellerin sık sık yıkanması gerektiğini söyleyen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Duygu Perçin, özellikle havaların soğuması ve okul döneminin başlamasıyla birlikte çocukların da okullarda daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte hastalıklardan korunmak için ellerin sık sık yıkanması gerektiğini söyleyen Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Duygu Perçin, havaların soğuması ve okul döneminin başlamasıyla birlikte çocukların da okullarda daha dikkatli olması gerektiğini ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Perçin, “Soğuk havalarda beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor, bol sıvı alınması lazım ve vitaminlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi soğuk algınlıklarında da hastalıklardan korunmak için önemli anahtar el yıkama. Özellikle çocukların okullarda el yıkamalarını hatırlatmamız lazım. Ayrıca okullarda sık kullanılan asansörler, sıralar, tırabzanlar, merdivenlerin iyi temizlenmesi lazım. Çünkü çocuklar okullarda sık oturuyorlar ve kalabalık ortamlarda bulunuyorlar. Bu ortamlarda enfeksiyonların yayılması çok kolay. Bunları engelleyebilmek ve hastalıklardan korunmak için çocuklara temizlik ve hijyen eğitimi verilmesi gerekiyor. El yıkama konusunda çocuklar vazgeçmemesi gerekiyor. Hapşurma tıksırmalarda kağıt peçetelerin kullanılması gerekiyor. Bu konuda da aileler ve öğretmenlerin çocukları ellerini yıkaması gerektiği konusunda uyarması gerekiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Duygu Perçin, çocuklarda burun akıntısı, nezle, gözde kızarıklık, hafif ateş ve hafif iştah azalması sonrası yüksek ateş ve boğaz ağrısı oluşursa doktora başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
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