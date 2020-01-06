Mikro Sinüsektomi Yönteminin Kıl Dönmesindeki Etkisi

Mikro sinüsektomi tekniği, lokal anestezi ile birlikte yapılabilen bir kıl dönmesi uygulamasıdır. Uygulama yapılacak olan bölge uyuşturulduktan sonra cerrah, küçük bir kesi yaparak kıl kapsülünü tek parça halinde çıkarır.

Vücut üzerinde kopan kıllar, kuyruk sokumundan cildin alt kısmına geçerek bu alanda bir kıl yumağı meydana getirirler. Bu şekilde oluşan kıl yumağına kıl dönmesi ya da pilonidal sinüs denilir.

Kılların, cilt altına geçtiği bölge tam olarak kalça çıkıntısının olduğu bölgedir. Ense veya saçtan koparak düşen kıllar, genel olarak bu bölgede toplanır. Bu alandaki sürtünmelerin de etkisiyle kıllar, zaman içerisinde kendilerine bir yol bularak cildin alt kısmına geçer. Bu şekilde zamanla bölgede birikmeler olur. Vücut ise kendini bu gibi yabancı olan maddelerden korumak amacıyla toplanan kılları bir yumak haline getirerek kapsüle benzer bir şekilde hapseder. Meydana gelen bu kapsüller, kıl dönmesi belirtileri olan ağrı, şişkinlik ve iltihap gibi problemlere yol açar. Bunun için acil tedavi gerekir.

Kıl dönmesi ameliyatı, bu sorunları tam manasıyla çözen bir tedavi prosedürüdür. Ayrıca kıl dönmesi ameliyatı için başarılı ve etkili teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan micro sinüsektomi yöntemi, kıl dönmesi sorunlarını tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş olan en başarılı ve güncel ameliyat tekniği olarak bilinir.

Mikro Sinüsektomi Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Operasyonun büyük bir çoğunluğu ortalama 2 ile 3 cm kadarlık bir kesi ile yapılır,

Uygulamadan sonra sosyal aktivitelere dönüş süreci oldukça kısadır. Uygulama sadece 15-20 dakika kadar sürmektedir.

Bu yöntemde çok az bir şekilde iş gücü kaybı olur,

Ayakta yapılabilen bir tedavi prosedürüdür,

Bu uygulamanın başarı oranı genel olarak %92 ile 98 arasındadır,

Klasik cerrahi operasyonlardan sonra mikro sinüsektomi tekniği uygulanamazken mikro sinüsektomi tekniğinden sonra klasik operasyonlar rahatlıkla uygulanabilir.

Mikro sinüsektomi yönteminin fiyatı klasik cerrahi operasyonlara göre çok daha düşüktür.

Klasik ameliyatlardan sonra dren yerleştirilme ihtiyacı varken mikro sinüsektomi yönteminden sonra dren ihtiyacı olmaz.

Bu yöntemde, operasyondan sonra ağrı düzeyi oldukça düşüktür.

Bu uygulamada, hastanede yatmaya gerek yoktur, hastalar aynı gün taburcu edilir.

Klasik cerrahi uygulamalardan sonra 7 ile 10 gün boyunca banyo yapılamazken bu uygulama, prosedürden 2 gün sonra banyo yapılabilir.

Uygulamadan sonra hastalığın tekrar etme riski yok denecek kadar azdır. Çünkü kılları sarmalayan kapsül tamamen çıkarılmaktadır.

Micro Sinüsektomi Tekniği Nasıl Yapılır?

Mikro sinüsektomi tekniği, lokal anestezi ile birlikte yapılabilen bir kıl dönmesi uygulamadır. Uygulama yapılacak olan bölge uyuşturulduktan sonra cerrah, küçük bir kesi yaparak kıl kapsülünü tek parça halinde çıkarır. İç bölgede kalan bir maddenin olmadığından emin olduktan sonra kanama olabilecek bölgeyi kontrol altına alır. Yapılan kesi, estetik bir şekilde kapatılarak uygulama sona erer.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altan Karan, Türkiye’de bu tekniği son derece etkili bir şekilde kullanan hekimlerin başında gelmektedir.

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