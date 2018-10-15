Milli ekonomi seferberliğine Dentaydın’dan destek

Milli ekonomi seferberliğini destekleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastaneleri bu seferberlik için yerli implant markalarını tercih ediyor.Dentaydın Diş Hastaneleri, yılda ortalama 15 bin ulusal ve uluslararası hastanın tedavisini...

Milli ekonomi seferberliğini destekleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastaneleri bu seferberlik için yerli implant markalarını tercih ediyor.

Dentaydın Diş Hastaneleri, yılda ortalama 15 bin ulusal ve uluslararası hastanın tedavisini gerçekleştirirken “Milli Ekonomi” seferberliğini desteklemek amacıyla yerli implant markalarını kullanıyor.

Türk malı kullanılıyor

2011 yılında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastaneleri Bahçelievler, Büyükçekmece ve Florya yerleşkelerinde diş hekimliğinin 8 ana bilim dalında ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor. Türkiye’nin, ekonomik alandaki saldırılara karşı 15 Temmuz ruhu ile birlik ve beraberlik sergilediği bu dönemde diş sağlığı hizmetlerinde en çok tercih edilen ve uygulanan implant tedavilerinde; yerli implantların ürün kalitesini biyouyumluluk ve teknik anlamda ispatlaması, birçok özelliğiyle özgün olması, daha da önemlisi yerli malı olması sebebiyle; Dentaydın hastanelerinde yerli malı implant kullanarak; diş sağlığı alanında da dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki çalışmalar kararlılıkla, devam ediyor.

500 bin tl ile kurulan Laboratuvar

Diş hekimliği fakültesi hastanelerinin her biri, eğitim kurumu olmakla birlikte bilimsel çalışmalarında yapıldığı birimler. İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 500 bin TL yatırımla kurulan araştırma laboratuvarında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen ürünlerle yerli ürün ağının arttırılmasına destek veriliyor.