MS hastası Çimenli oğluyla basket oynamak istiyor

Tek hayali oğluyla basketbol oynamak olan 47 yaşındaki MS hastası Hakan Çimenli’nin umudu yeni bulunan bir ilaç sayesinde arttı. Çimenli, “Bu hastalığı yeneceğim” dedi.

47 yaşındaki Hakan Çimenli, 6 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyor. Çimenli, kullandığı ilaçlar etkili olmayınca tekerlekli sandalye ile hayatına devam etmeye başladı. Hastalığına çare bulmak için hastane hastane dolaşan Çimenli, en son gittiği hastanede yeni bir ilaç bulunduğu haberi ile umutlandı. Son 2 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını anlatan Çimenli, "Kaldırımda yürürken zorlanıyorum. MS hastası olduğumu anlamamıştım. Bu hastaneye geldiğim zaman MS hastası olduğumu öğrendim. Burada ilk kortizonu aldık ve o zaman biraz rahatlamıştım. Fakat durmadan ilerleyen sorunlarım oldu. İdrar tutamama sorunları yaşadım. Görmelerde sıkıntılar yaşadım. Nesneleri hep hareket ediyor halde görüyordum. Yeni ilacı 15 gün önce kullanmaya başladım ve olumlu şekilde ilerleyen bir şeyler hissettim. Bu ilacın asıl etkisini 3 aydan sonra göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu hastalığı yeneceğim”

Küçük oğlunun basketbolcu olduğunu söyleyen Çimenli, hayalinin oğluyla basket oynamak olduğunu belirtti. Hayalini gerçekleştirmek için kararlı olduğunu vurgulayan Çimenli, “Oğlumla oturduğumuzda bana şunu söyledi, ’Baba seninle basketbol oynamayı çok özledim, basketbol oynayabilir miyiz? Ya da oynayabilecek miyiz şeyine kapıldı. O beni çok duygulandırdı. İnşallah dedim ve hem duygulandım hem de heveslendim. İnşallah ayağa kalkarım ve oğlumun bu isteğini yerine getiririm. Ben çok umutluyum. Bu hastalığı yeneceğim. Yürümek istiyorum, insanlara ulaşmak istiyorum. Ben şimdi tekerlekli sandalye ile hayatımı idame ettiriyorsam, bir gün de onlar olmadan ettireceğim. Onlara esir değilim” şeklinde konuştu.

“Bu ilaçları seçerken hekimin önerisine uyulması lazım”

MS hastalığı ile ilgili detaylı bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya ise, “Yeni ilaçlar çıktıkça ve bunlar basına yansıyınca hastalar şu fikre kapılıyor, ‘acaba bende uygulansa bende iyi olabilir miyim?’ Birisi için erken olan ilaç birisi için çok geç olabilir. Her ilaç her hastaya uygun değil. Hastanın hangi aşamada olduğu çok önemli. Bu ilaçları seçerken hekimin önerisine uyulması lazım. Benim önerim, seçeneklerimiz arttı. Tedavilerimiz arttı. Bizim MS merkezlerimiz ülkemizin her köşesinde var. Bu alanda uzmanlaşmış hekimlerimiz var, onlara başvuru yapmalarını öneriyorum” dedi.

“Hastamız kalıcı olarak tekerlekli sandalyeye doğru ilerliyordu”

Çimenli’nin şuanda ilacın 2. dozunu aldığını belirten Demirkaya, “Daha sonra 6 aylık periyotlar içerisinde ilacı uygulayacağız. İlacın etkisini falan hepsini takip edeceğiz ve ona göre bir değerlendirme yapacağız. Hastamız kalıcı olarak tekerlekli sandalyeye doğru ilerliyordu. Biz bu süreci yavaşlatmak için bu tedavi sürecini seçtik. Fakat oluşan özürlülüğü geri getirmiyor. Bu alanlarda büyük çalışmalar var. Ayrıca MS hastası çocuk yapabilir vurgusunu yapmak istiyorum. Çocuğumuza bu hastalık çıkar mı diye soranlar oluyor. Bu hastalık genetik geçişli bir hastalık değil” diye konuştu.