MSF, Kongo’da ebolayla mücadele çalışmalarını devrediyor

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ekvator Eyaleti’nde iki ay süren acil müdahalenin ardından eboloyla mücadele faaliyetlerini sivil toplum kuruluşlarına devrediyor.

MSF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (Kongo DC) Ekvator Eyaleti’nde iki ay süren acil müdahalenin ardından, ebolayla mücadele faaliyetlerini Kongo DC Sağlık Bakanlığı’na ve Mbandaka, Bikoro, İtipo ve İboko’daki sivil toplum kuruluşlarına devrediyor. “Ebola salgını henüz resmen sona ermedi ama sağlanan ilerlemeden çok memnunuz" diyen MSF’nin Ekvator Eyaleti’ndeki Acil Durum Koordinatörü Henry Gray, bölgedeki son durum hakkında şunları söyledi: "Mevcut vaka sayısının az olması ve Kongolu çalışanların salgınla mücadelede giderek uzmanlaşması nedeniyle, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın birlikte başladığımız tıbbi müdahaleyi bizzat tamamlamasının gayet yerinde olacağını düşünüyoruz.

Resmi olarak 8 Mayıs 2018’de ilan edilen ebola salgını sırasında Bikoro, İtipo, Mbandaka ve İboko’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan ve MSF’nin destek verdiği ekipler, ebola olduğu doğrulanan 38 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bu kişilerin 24’ü iyileşerek evlerine geri dönerken, ne yazık ki 14 hasta hayatını kaybetti. Ebolayla uyumlu belirtiler gösteren 120’den fazla hasta ise karantinaya alınarak ebola testinden geçirildi ve testten negatif sonuç çıkmasıyla birlikte evlerine döndüler.

Ebolayla mücadeleyi yerel makamlar ve kuruluşlar sürdürecek

Ebolayla mücadele çalışmalarının devredilmesi, 20 Haziran’da İtipo Hastanesi’nde MSF’nin kurduğu Ebola Geçiş Merkezi’nin kapatılmasıyla başladı. Ebola şüphesi bulunan tüm yeni hastalar artık, ALIMA adlı kuruluşun idaresinde bulunan yakındaki Ebola Tedavi Merkezi’nde bakım altına alınacak. ALIMA ebolanın etkili olduğu bölgelerde topluluk içi çalışmalar ve takip faaliyetlerini de üstleniyor. Kuruluş ayrıca ebola geçirip iyileşen kişiler için kurulan bir klinikte Sağlık Bakanlığı’na da destek olacak.

MSF, İtipo’daki devir sürecinin ardından, Bikoro Hastanesi’ndeki Ebola Tedavi Merkezi’nin 25 Haziran’da Sağlık Bakanlığı çalışanlarına devretti. Bundan böyle ebola virüsü bulaştığından şüphe edilen kişilerin karantinaya alınmasına yönelik çalışmaları bakanlık çalışanları koordine edecek. Bikoro’da yürütülen topluluk içi sağlık bilgilendirme çalışmaları, takip, dezenfeksiyon ve cenazelerin güvenli şekilde defnine yönelik çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılacak.

Şu anda bir MSF ekibi Mbandaka Hastanesi’nde küçük bir karantina ünitesi kuruyor. Ünite tamamlandıktan sonra gelecek yeni şüpheli vakalar burada karantinaya alınıp test edilecek. MSF tarafından Mbandaka’nın dışında kurulan 40 yataklı Ebola Tedavi Merkezi de Temmuz ayı başında dezenfekte edilecek ve sökülecek.

İboko Hastanesi’nde bulunan Ebola Tedavi Merkezi ise, 15 Temmuz itibarıyla MSF’nin desteklediği ve Sağlık Bakanlığı’na devredilecek son tesis olacak. Bu zaman zarfında MSF, ebola takibine ve topluluk içindeki çalışmalarına devam edecek. Ayrıca tesisin içinde çocuk sağlığı ve enfeksiyonu önleme alanında faaliyet göstererek hastaneye destek olacak.

Ebola "aşı halkası" tamamlandı

6 Haziran’dan bu yana yeni ebola vakası bildirilmediğinden, MSF ekipleri Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarıyla birlikte, ebola olduğu doğrulanan hastalarla temas etmiş herkese ve bu temaslıların temas ettiği herkese yeni geliştirilen rVSVDG-ZEBOV-GP ebola aşısını uygulayarak “aşı halkasını” tamamlamış bulunuyor. Aynı zamanda Bikoro ve İboko sağlık bölgelerinde hastayla temasa en yatkın şekilde çalışan herkesin aşılanması da 23 Haziran itibarıyla tamamlanmış durumda.

Doğrulanan yeni ebola vakaları çıkmadığı takdirde, MSF’nin aşı yaptığı en son sağlık çalışanlarının 21 günlük takip süresi ve dolayısıyla MSF’nin Ekvator Eyaleti’ndeki aşılama çalışmaları 14 Temmuz itibarıyla tamamlanmış olacak.

Doğrulanan başka ebola vakası görülmemesi halinde 22 Temmuz’da Kongo DC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından salgının resmen sona erdiği ilan edilecek. Bu tarih, Bikoro’daki Ebola Tedavi Merkezi’nde hayatını kaybeden, doğrulanmış en son ebola hastasının güvenli bir şekilde gömülmesinden 42 gün (ebolanın kuluçka süresinin iki katı) artı 1 gün sonrasına denk geliyor.

Şiddet olayları ve diğer salgınlar büyük tehdit oluşturuyor

MSF’den Acil Durum Koordinatörü Gray, bölgedeki mevcut tehditlere karşı şunları söyledi: “Bu ebola salgınına karşı uluslararası toplumdan kuvvetli bir cevap gelmiş olması bizim için teşvik edici oldu. Fakat Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkı için sıtma, kızamık, kolera veya şiddet olaylarına bağlı yerinden edilme vakaları, eboladan çok daha büyük bir tehdit. MSF olarak Kongo DC Sağlık Bakanlığı’yla birlikte ülkenin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğümüz tıbbi faaliyetlere ek olarak, şimdi Mbuji Maji’de (Doğu Kasai Eyaleti) yeni bir kolera salgınına müdahale ediyoruz ve Tshikula’da (Orta Kasai Eyaleti) kısa süre önce patlak veren şiddet olaylarının sonuçlarına karşı en iyi müdahale biçimini saptamaya çalışıyoruz”