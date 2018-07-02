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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:15

Mülteci kadınlara ‘Anne ve Bebek Sağlığı Paneli’

Türkiye’deki mülteci kadınlara yönelik Bursa, İstanbul ve İzmir ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Anne ve Bebek Sağlığı Paneli’ ilgi gördü.Merinos AKKM, anne-bebek sağlığı paneline ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir...

Mülteci kadınlara ‘Anne ve Bebek Sağlığı Paneli'
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Türkiye’deki mülteci kadınlara yönelik Bursa, İstanbul ve İzmir ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Anne ve Bebek Sağlığı Paneli’ ilgi gördü.

Merinos AKKM, anne-bebek sağlığı paneline ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ve Mülteci Destek Derneği’nin (MUDEM) ortaklaşa düzenlediği panel, Bursa’da yaşayan mülteci kadınların da aralarında bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleşti. Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu (ECHO) finansal desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında hayata geçirilen ‘Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan’ projesi ile Türkiye’deki mülteci kadın ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlanıyor, psikolojik danışmanlık ve sağlık hizmeti veriliyor.

Yılda 20 bin kadın sığınmacıya ulaşılması hedeflenen projenin Bursa toplantısı, Merinos AKKM Hüdavendigar salonunda gerçekleşti. Panelde Dr Berzu Doğan ve hemşire Necla Yıldız, doğum öncesi ve sonrası bakım konusunda anne ve anne adaylarına bilgiler verdi. Gebelikte ve doğum sonrasında karşılaşılan komplikasyonlar ve çözüm önerileri hakkında konuşulan panelde, sağlıklı hayata dair önemli bilgiler verildi. Mülteci Destek Derneği Avukatı Gözde Tokyay ise sağlık hizmetlerine erişim ve doğum sonrası haklar konularında sunum yaptı.

Mülteciler anneler bilgilendirilirken, birçok önemli konuda sorularını paylaşarak, uzmanlardan çözüm yollarını da dinledi.
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