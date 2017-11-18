Mutlu olmak için iletişim kurun

Eşlerin sürekli iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Öztürk “Eğer siz eşlerinizle iletişim kurmazsanız şeytan araya girer ve sizi yönetmeye başlar”...

Eşlerin sürekli iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Öztürk “Eğer siz eşlerinizle iletişim kurmazsanız şeytan araya girer ve sizi yönetmeye başlar” dedi.

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra istihdama yönelik kursları ile de işsizliğe ve kalkınmaya katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları (KO-MEK) sosyal proje ve etkinliklere devam ediyor. 7 dönemdir başarılı bir şekilde uygulanan “Aile Okulu” projesinde 3. Hafta eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk’ün "Ailede Mutluluğun Sırları" konulu seminer KO-MEK kursiyerlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Verdiği meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra her zaman bilinçli aile, bilinçli toplum kavramını önemseyen KO-MEK alanında uzman eğitmenler ve konuşmacılarla katılımcıların hem aile yapısını güçlendirmelerine yardımcı oluyor hem de iyi bir anne baba olmalarına yardımcı oluyor.Sabah ve öğlen oturumu olarak gerçekleştirilen eğitimlerin sabah oturumu Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sabah ve öğlen oturumu olarak gerçekleşen “Aile Okulu” eğitimlerinin sabah oturumunda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk konuşmasında "Ailede Mutluluğun Sırları" hakkında kursiyerlere tüyolar verdi. Aile içerisinde ikili iletişimin önemine dikkat çeken Mehmet Baki Öztürk, “Aile içerisinde yaşanan sorunları ikili konuşmalarla çözün, eşler sorun olduğunda birbirinden uzaklaşmamalı aksine iki taraftan biri büyüklük ederek diğerine daha yumuşak ve alttan yaklaşmalı. Eşleriniz ile sorunlarınızı büyüterek aradaki ipi koparak son sözü söyleyecek noktaya gelmeyin” diye belirtti. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimde Mehmet Baki Öztürk zaman zaman kursiyerlerle karşılıklı pratikler yaparak eğitimin ilk bölümü olan sabah oturumunu tamamladı.



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Gölcük Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen öğle oturumunda özellikle evli kursiyerlere iletişim tekniklerini anlatan Öztürk, Akşam eve gelen erkeklerin eşlerine vakit ayırarak sohbet etmesini önerdi. Eşlerin sürekli iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade eden Öztürk “Eğer siz eşlerinizle iletişim kurmazsanız şeytan araya girer ve sizi yönetmeye başlar” diye ifade etti. Kursiyerlere sık sık öğütler vererek mutluluğun 7 sırrını anlatan Öztürk; “Her sabaha yeni bir umutla başlangıç yapın” diyerek konuşmasını sonlandırdı. KO-MEK “Aile Okulu” projesi Kocaeli’nin 12 ilçesinde 43 kurs merkezinde eğitim gören kursiyerler için Kasım 2014 tarihinde başladı. Proje kapsamında, alanında uzman eğitimciler öncülüğünde aile kavramı üzerinde kursiyerleri bilinçlendirmek, farkındalıklarını artırmak, bilgilendirmek ve eğitmek amaçlanmaktadır.