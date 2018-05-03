“Nikotinin zararlı olmadığını iddia etmek mümkün değil”

Göğüs Hastalıklari Uzmani Dr. Recep Dodurgalı, sigaranın nikotin dahil içerisindeki 4 bin madde ve dumanıyla insan sağlığına yıkıcı zararlar verdiğini vurguladı.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Göğüs Hastalıklari Uzmani Dr. Recep Dodurgalı, sigaranın yıkıcı etkilerine değindi. Dr. Recep Dodurgalı, sigaranın nikotin dahil içerisindeki 4 bin madde ve dumanıyla insan sağlığına yıkıcı zararlar verdiğini vurgulayarak “Sigaranın insan sağlığına çok ciddi zararları var. Yapılan araştırmalarda sigaranın içerisinde insan sağlığına zararı olan yaklaşık 4 bin tane madde tespit edilmiş. Bunlardan yaklaşık 80 tanesinin doğrudan kanser yapıcı, başta akciğer olmak üzere vücuttaki bütün organları zararlı etkileri var. Sigara akciğer kanseri ve KOAH gibi gibi hastalıklara yol açabiliyor” dedi.

Dr. Dodurgalı, sigaranın bunların dışında beyinde, damarlarda, yemek ve soluk borusunda, midede, böbreklerde ve idrar kesesi gibi vücudun bir çok bölümüne zarar verdiğinin altını çizdi.

Sigara kullanımında nikotinin insan vücuduna zararı olmadığı yönünde çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirten Dr. Dodurgalı, “Tek zararlı olan madde nikotin değil tabi ancak nikotinin zararlı olmadığını iddia etmek hiçbir şekilde mümkün değildir” diye konuştu.

Dr. Dodurgalı, şunları kaydetti: “Nikotin, sigara içerisinde bilinen en zararlı maddedir. Tek zararlı olan madde nikotin değil tabi ancak nikotinin zararlı olmadığını iddia etmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Nikotin bağımlılık yapan bir madde, onun dışında kalp atışlarını hızlandırıyor, damarlarda pıhtılaşmaya yol açıyor en önemli yine kanser yapıcı maddelerden bir tanesi. Sigara dumanı da oldukça zararlı, özellikle içerisinde gaz vasıtasıyla karbonmonoksit bulunuyor. O da kanın oksijen taşımasını azaltıyor. Kan ve dokulardaki oksijen azaltığı için vücudun efor kapasitesi düşüyor, çabuk yorulma, nefes darlığı ortaya çıkıyor. Zaman içinde bu KOAH dediğimiz hastalıklara da yol açıyor. Sigarada hem nikotin hem de sigara dumanı zararlıdır.”

Pasif içicilerin de sigaranın zararlarına maruz kaldığını belirten Dr. Dodurgalı, yapılan araştırmalarda pasif içicilerin akciğer kanserine yakalanma riskinin üç kat fazla bulunduğunu söyledi. Özellikle birden fazla kişinin sigara içtiği bir ortamda bulunan pasif içicinin hemen hemen sigara içen bir kimseyle aynı derecede zararlı etkilerle karşılaşacağının altını çizen Dr. Dodurgalı, “Özellikle hamilelerde bunu düşünürsek pasif içici de olsa o kişide düşük yapma, düşük doğum ağırlıklı çocuk, erken doğum veya vücut direnci ve bağışıklığı düşük olan çabuk ve sık enfeksiyona yakalanan çocuk olma ihtimalleri yükselmektedir” ifadelerini kullandı.